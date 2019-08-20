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Сепаратистський скандал у військовому виші Харкова отримав продовження

STYLERЖиття    20.08.2019 - 13:53
Сепаратистський скандал у військовому виші Харкова отримав продовження
Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (колаж: РБК-Україна)

Викладач вищого військового навчального закладу з Харкова виявився прихильником терористів і сепаратистів

Викладача Харківського інституту танкових військ (ХІТВ) Геннадія Бондарєва нещодавно викрили в тому, що він упродовж п'яти років є затятим прихильником "руського міра" і дотримується радикальної антиукраїнської позиції. У військовому виші відреагували на скандальну ситуацію.

На офіційній сторінці інституту в Facebook повідомляють, що командування проведе перевірку щодо викладача кафедри тактико-спеціальних дисциплін Геннадія Бондарєва. Після чого буде ухвалене "принципове рішення" щодо гучної справи.

Сепаратистський скандал у військовому виші Харкова отримав продовження

Геннадій Бондарєв (фото: facebook.com)

"Після перевірки інформації і з'ясування всіх обставин даної справи керівництвом навчального закладу буде прийнято принципове рішення відповідно до вимог чинного законодавства!" - сказано в повідомленні.

Сепаратистський скандал у військовому виші Харкова отримав продовження

Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (скрін: facebook.com/VITVNTUKPI)

Нагадаємо, громадська організація вивела Бондарєва на чисту воду. У соцмережах були опубліковані скріни з заборонених в Україні "Однокласників", на яких доцент кафедри тактико-спеціальних дисциплін українського військового інституту активно "лайкє" пости про те, що "Путін - найкращий президент", висловлює захоплення російськими військовими і терористами "Л/ДНР", а також вшановує пам'ять про загиблих бойовиків.

Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (скрін: facebook.com)

Варто зазначити, що користувачі мережі сумніваються, що керівництво і колеги Бондарєва могли не знати про його "життєві позиції".

  • "Серйозно!? Колектив не в курсі позиції колеги!? Не робіть з нас д*білів! Досить! Дуже багато нашої крові пролито задля ваших перевірок! Шкода, що саме там і так... Висновк один - керівництво нині лояльне до таких персонажів! Певен, він не один..."
  • "Похитають головами і залишать в спокої".
  • "У нас до таких СБУ приходить. А тут внутрішня перевірка. Не смішіть. Ворон ворону глаз не виклює".

Сепаратистський скандал у військовому виші Харкова отримав продовження

Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (скрін: facebook.com)

До речі, нещодавно випускники Національної академії Національної гвардії України в Харкові під час випускного танцювали під пісню "Офіцери" одіозного російського виконавця, який підтримує Путіна, Олега Газманова.

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