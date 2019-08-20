Сепаратистський скандал у військовому виші Харкова отримав продовження

Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (колаж: РБК-Україна)

Викладач вищого військового навчального закладу з Харкова виявився прихильником терористів і сепаратистів

Викладача Харківського інституту танкових військ (ХІТВ) Геннадія Бондарєва нещодавно викрили в тому, що він упродовж п'яти років є затятим прихильником "руського міра" і дотримується радикальної антиукраїнської позиції. У військовому виші відреагували на скандальну ситуацію.

На офіційній сторінці інституту в Facebook повідомляють, що командування проведе перевірку щодо викладача кафедри тактико-спеціальних дисциплін Геннадія Бондарєва. Після чого буде ухвалене "принципове рішення" щодо гучної справи.

Геннадій Бондарєв (фото: facebook.com)

"Після перевірки інформації і з'ясування всіх обставин даної справи керівництвом навчального закладу буде прийнято принципове рішення відповідно до вимог чинного законодавства!" - сказано в повідомленні.

Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (скрін: facebook.com/VITVNTUKPI)

Нагадаємо, громадська організація вивела Бондарєва на чисту воду. У соцмережах були опубліковані скріни з заборонених в Україні "Однокласників", на яких доцент кафедри тактико-спеціальних дисциплін українського військового інституту активно "лайкє" пости про те, що "Путін - найкращий президент", висловлює захоплення російськими військовими і терористами "Л/ДНР", а також вшановує пам'ять про загиблих бойовиків.

Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (скрін: facebook.com)

Варто зазначити, що користувачі мережі сумніваються, що керівництво і колеги Бондарєва могли не знати про його "життєві позиції".

"Серйозно!? Колектив не в курсі позиції колеги!? Не робіть з нас д*білів! Досить! Дуже багато нашої крові пролито задля ваших перевірок! Шкода, що саме там і так... Висновк один - керівництво нині лояльне до таких персонажів! Певен, він не один..."

"Похитають головами і залишать в спокої".

"У нас до таких СБУ приходить. А тут внутрішня перевірка. Не смішіть. Ворон ворону глаз не виклює".

Викладач військового інституту в Харкові підтримує сепаратистів (скрін: facebook.com)

До речі, нещодавно випускники Національної академії Національної гвардії України в Харкові під час випускного танцювали під пісню "Офіцери" одіозного російського виконавця, який підтримує Путіна, Олега Газманова.

Також ми писали, що новообраний народний депутат України обізвав журналістку "тупою вівцею" за те, що вона раніше висловилася про нього, як про прихильника Януковича, що ностальгує за СРСР.