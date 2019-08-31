Украинский прокурор оказался любителем "русского мира": детали скандала

Прокурора уличили в симпатиях к оккупантам на Донбассе и группировке "ДНР" и уволили, а Верховный суд отказался отменить решение квалификационно-дисциплинарной комиссии. На представительницу обвинения в суде пожаловались ее же коллеги, которые заметили, как женщина в социальных сетях лайкает соответствующие пропагандистские посты с призывами к агрессивной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда, передает "Судебная власть Украины".

Скандал с прокурором разгорелся в Донецкой области. Женщина в запрещенной в Украине сети "Однокласники" ставила ответку "считаю классным" под сообщениями с коммунистической символикой, благосклонно относилась к призывам к развязыванию военного конфликта, открыто поддерживала "ДНРовцев" и российскую оккупацию украинского Крыма, говорится в постановлении суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Возмущенный коллега заявил ей, что это грубое нарушение требований Присяги работника прокуратуры, дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 5 части 1 статьи 43 Закона № 1697-VII, что несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры.

Сама прокурор заверила, что это не так, на кнопку она могла нажимать случайно, телефоном могла пользоваться ее малолетняя дочка и ставить "лайки", и вообще вероятна проделка хакеров, которые взламывали ее логин и пароль.

Фото: скрин reyestr.court.gov.ua

Дело рассмотрела квалификационно-дисциплинарная комиссия и приняла решение об увольнении прокурора. Женщина решила оспорить решение и в декабре 2018 года обратилась с иском в Верховный суд, но тот подтвердил предыдущее решение.

По мнению ответчика, прокурор совершила действия, "порочащие звание прокурора и способные вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости", и грубо нарушила правила прокурорской этики.

Фото: прокуратура Донецкой области (facebook.com/ato.news)

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что суд принял правильное и законное решение, доводы истца, приведенные в апелляционной жалобе, выводов суда не опровергают, а следовательно, нет оснований для отмены решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Фото: скрин reyestr.court.gov.ua

Напомним, недавно в Харьковском институте танковых войск вспыхнул скандал - преподавателя кафедры тактико-специальных дисциплин Геннадия Бондарева уличили в радикальной антиукраинской позиции и ярой поддержке оккупантов. Руководство института прокомментировало ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области активисты поймали пьяного любителя "русского мира", на котором красовалась футболка с символикой "ДНР".