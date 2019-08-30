Співпрацювала з терористами: під Донецьком затримали українську суддю

Під Донецьком суддя їздила на територію "ДНР" (колаж: РБК-Україна)

Працівниця суду їздила в Донецьк по липовим документам

В Донецькій області заарештували суддю, працюючу на підконтрольній Україні території. Служителька Феміди відвідувала окупований Донецьк по підробленим документам і спілкувалася з бойовиками "ДНР".

Суддя працювала у Волноваському районі Донецької області, повідомляють Факты з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Жінка, ім'я якої не називається, систематично таємно перетинала лінію розмежування через КПВВ "Новотроїцьке" під чужим іменем.

У працівниці сфери юстиції при затриманні на пункті пропуску були виявлені два українським паспорти - один з яких був виданий на чуже ім'я. Обидва документа вона використовувала для поїздок в окупований Донецьк.

Співробітники Служби безпеки України і Нацполіції затримали правопорушницю на КПВВ під час чергової поїздки.

Під Донецьком суддя їздила на територію "ДНР" (КПВВ "Новотроїцьке", фото: УНІАН)

Варто відзначити, що 40-річна суддя дещо "омолодила" себе у фальшивому паспорті. А дані, зазначені в документах, кажуть, що вона обзавелася підробкою ще в мирний час на нині окупованій території.

Також стало відомо, що працівниця Феміди періодично контактувала з представниками так званого "МДБ ДНР" - "Міністерства державної безпеки" окупантів.

До речі, незабаром співробітниця суду повинна була зайняти посаду судді в апеляційному суді Донецької області. Після призначення вона б займалася розглядом кримінальних проваджень, що стосуються тероризму, посягань на територіальну цілісність та конституційний лад України.

Раніше повідомлялося, що у місті Покровськ Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "руського міра", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР".

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