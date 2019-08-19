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Скандал у військовому виші Харкова: доцент кафедри виявився фаном "руського міра"

STYLERЖиття    19.08.2019 - 14:09
Скандал у військовому виші Харкова: доцент кафедри виявився фаном "руського міра"
Викладач Харківського танкового інституту підтримує сепаратистів (колаж: РБК-Україна)

Доцент кафедри військового вишу у Харкові підтримує анексію Криму

У Харкові розгорівся неабиякий скандал через викладача Харківського інституту танкових військ (ХІТВ) Геннадія Бондарєва, який виявився затятим прихильником "руського міра". Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці "Зрадники військової присяги ХІТВ".

Так, виявилося, що викладач і доцент кафедри тактико-спеціальних дисциплін військового інститутуту Харкова протягом п'яти років має стійку антиукраїнську позицію, висловлює захоплення російськими військовими та терористами з "Л/ДНР".

Скандал у військовому виші Харкова: доцент кафедри виявився фаном &quot;руського міра&quot;

Геннадій Бондарев (фото: facebook.com)

Геннадій Бондарев є активним користувачем забороненої в Україні соцмережі "Однокласники", де скорбить за загиблими бойовиками, а також підтримує знищення територіальної цілісності України.

"Людина яка навчає офіцерів ЗС України, викладає у військовому ВУЗі, протягом 5 років має стійку антиукраїнську позицію, є ярим прихильником "русского мира", анексії Криму", - йдеться в повідомленні.

Про Геннадія Бондарєва відомо, що раніше він викладав психологію на кафедрі офіцерів запасу, тепер же читає у виші загальновійськові дисципліни.

На сторінці пабліка викладено безліч скріншотів з соцмережі, які доводять антиукраїнську позицію доцента кафедри та свідчать про його підтримку сепаратистів. Викладач розставляє лайки прихильникам "георгієвських стрічок", разом з сепатаристами "сумує за загиблим терористом", вважає Путіна "героєм Росії", а російських дівчат "найгарнішими у світі".

Викладач Харківського танкового інституту підтримує сепаратистів (фото: facebook.com)

Бондарєв також ставить лайки під статтями "Россию не победить", підтримує відверто пропагандистські публікації про Україну, у тому числі і неадекватні твердження топ-пропагандиста Путіна Дмитра Кисельова.

Викладач Харківського танкового інституту підтримує сепаратистів (фото: facebook.com)

Автори публікації звертаються до керівництва ХІТВ, та інших високопосадовців, у тому числі й з Міністерства оборони України, звернути увагу на дану особу і вжити відповідних заходів.

Скандал у військовому виші Харкова: доцент кафедри виявився фаном &quot;руського міра&quot;Скандал у військовому виші Харкова: доцент кафедри виявився фаном &quot;руського міра&quot;

Викладач Харківського танкового інституту підтримує сепаратистів (скрін: facebook.com)

До слова, нещодавно випускники Національної академії Національної гвардії України в Харкові під час випускного танцювали під пісню "Офіцери" одіозного російського виконавця, що підтримує Путіна, Олега Газманова.

До слова, нещодавно новообраний народний депутат України обізвав журналістку "тупою вівцею" за те, що вона раніше висловилася про нього, як про прихильника Януковича, що ностальгує за СРСР.

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