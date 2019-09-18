ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада перегляне закон про пенсійний вік для жінок

Новини » Політика    18.09.2019 - 17:38
Рада перегляне закон про пенсійний вік для жінок
Ілюстративне фото (shkvarki.org)

Відповідний закон був ветований ще п'ятим президентом

Верховна рада України розгляне з пропозиціями президента законопроект №1086 (в новому скликанні ВР реєстраційний №0972) "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Відзначимо, автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР з фракції Радикальної партії Юрій Шухевич зазначав, що даний закон пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

Рада перегляне закон про пенсійний вік для жінок

Так, останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента. Відзначимо, що на початку вересня до закону були надані пропозиції глави держави, а документ направили на розгляд до комітету.

Нагадаємо, в січні 2015 року парламентарії підтримали в першому читанні і в цілому даний проект закону. За нього проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, вже в лютому 2015-го п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроект. У своїх пропозиціях він підкреслював, що протягом останніх років спостерігається дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і тому на той момент було відсутнє фінансове забезпечення для реалізації цього закону.

Однак Рада 8 скликання так і не розглянула пропозиції глави держави до цього закону, у зв'язку з чим він і був переданий на розгляд парламенту нового скликання.

Варто відзначити, що в 2011 році українська влада почала процедуру збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років, як це передбачено програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Парламенту рекомендують прийняти закон про звільнення членів Нацради Нардепи змінили порядок продажу імпортованої електроенергії
Новини України пенсионный возрастВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся