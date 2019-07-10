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Кабмін запропонує Раді закласти підвищення зарплати вчителів у бюджеті-2020

Новини » Політика    10.07.2019 - 13:18
Кабмін запропонує Раді закласти підвищення зарплати вчителів у бюджеті-2020
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд пропонуватиме підвищити зарплати вчителів до 70%

Кабінет міністрів України запропонує Верховній раді закласти у проекті державного бюджету на 2020 рік підвищення зарплат вчителів до 70%. Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман у ході засідання Кабміну у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що підвищення зарплат уряд пропонуватиме з січня 2020 року.

 Фото: інфографіка

"Запропонували нову стимулюючу систему оплати праці освітян. Уже з січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення заробітної плати від 20% до 70%. Особлива увага - молодим педагогам. Такий вчитель одразу зможе отримати більшу заробітну плату, ніж сьогодні", - зазначив Гройсман.

За його словами, у випадку ухвалення цих пропозицій у бюджеті-2020 молоді вчителі отримають підвищення зарплат на майже 40%.

"Молодий вчитель отримує 5410 грн - це оклад, престижність та доплата за перевірку зошитів. Зміна системи дасть можливість з 1 січня 2020 такому вчителю отримувати 7643 грн. Більше майже на 40%. Такі параметри закладаємо в нормативні документи, які будуть основою держбюджету-2020", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в березні Гройсман підкреслював, що зарплата вчителів в Україні зросла на 75% у порівнянні із січнем 2017 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018 року міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляла, що на підвищення зарплат вчителям у держбюджеті необхідно додатково передбачити 110 млрд гривень. Однак у бюджеті на 2019 рік ці кошти закладені не були. Станом на минулу осінь стартова зарплата молодого вчителя становила 4 500 гривень.

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