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Українець у Польщі загубив гроші, які хотів вислати родині: місцеві відшукали власника

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Польща, П'ятниця 26 листопада 2021 17:53
Українець у Польщі загубив гроші, які хотів вислати родині: місцеві відшукали власника Колаж РБК-Україна: у Польщі українцю повернули загублену суму, яку він хотів відправити рідним
Автор: Володимир Костирін

У Польщі українець зібрався переслати своїй родині кілька тисяч злотих, проте забув ці гроші на заправці, де хотів через термінал здійснити переказ. Суму знайшли небайдужі місцеві жителі, і того ж дня відшукали власника, повернувши йому все.

Про це передає видання In Poland.

Випадок стався в місті Жирардув (Мазовецьке воєводство), недалеко від Варшави, де 46-річний громадянин України, який виїхав на роботу до Польщі, зібрався відправити рідним гроші, отримавши зарплату.

Оскільки чоловік точно не знав, як здійснити таку пересилку, він прийшов на найближчу заправку. Там українцю пояснили, що перевести суму можна, тільки звернувшись на пошту або в банк.

Після цього чоловік пішов у невідомому напрямку, випадково залишивши на АЗС зароблені кошти.

Через деякий час працівник заправки помітив гроші, і звернувся в поліцію.

Тоді правоохоронці вислухали розповідь співробітника АЗС, переглянули відео з камер спостереження, і вже через кілька годин знайшли власника суми, повернувши йому гроші.

Українець, своєю чергою, написав лист подяки та переслав до місцевого комісаріату поліції.

Українець у Польщі загубив гроші, які хотів вислати родині: місцеві відшукали власника

У Польщі українцю повернули загублену велику суму, яку він хотів переслати родині, але втратив (фото: inpoland.net.pl)

Раніше повідомлялося, що у Варшаві українець зайшов до школи і поцілував ученицю, бо сумував за своїми дітьми - у результаті чоловіка затримали, і тепер йому загрожує термін до 1 року.

Також ми писали, що нещодавно в Бердянську безхатько знайшла у смітнику 100 тисяч гривень і повернула власнику.

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