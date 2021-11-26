Украинец в Польше потерял деньги, которые хотел выслать семье: местные отыскали владельца

В Польше украинец собрался переслать своей семье несколько тысяч злотых, однако забыл эти деньги на заправке, где хотел через терминал совершить перевод. Сумму нашли неравнодушные местные жители, и в тот же день отыскали владельца, вернув ему все.

Об этом передает издание In Poland .

Случай произошел в городе Жирардув (Мазовецкое воеводство), недалеко от Варшавы, где 46-летний гражданин Украины, уехавший на работу в Польшу, собрался отправить родным деньги, получив зарплату.

Так как мужчина точно не знал, как осуществить такую пересылку, он пришел на ближайшую заправку. Там украинцу объяснили, что перевести сумму можно, только обратившись на почту или в банк.

После этого мужчина ушел в неизвестном направлении, случайно оставив на АЗС заработанные средства.

Через некоторое время работник заправки заметил деньги, и обратился в полицию.

Тогда правоохранители выслушали рассказ сотрудника АЗС, просмотрели видео с камер наблюдения, и уже через несколько часов нашли владельца суммы, вернув ему деньги.

Украинец, в свою очередь, написал письмо благодарности и переслал в местный комиссариат полиции.

В Польше украинцу вернули потерянную крупную сумму, которую он хотел переслать семье, но потерял (фото: inpoland.net.pl)