Безхатько знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику. Багато хто не вірить в таке благородство

У Бердянську стався випадок надзвичайного благородства, коли втрачену велику суму грошей повернули власнику, організувавши для цього цілу "пошукову кампанію". Так, пакет зі 110 тисячами гривень знайшла на смітнику жінка без певного місця проживання, передала волонтерам, а ті вже знайшли господаря "скарбу".

На звичайний кульок, схожий на сміттєвий пакет, з пачками банкнот всередині на смітнику натрапила жінка, схильна до бродяжництва. Замість того щоб залишити собі таку "скарбницю", мешканка Бердянська віднесла знахідку директору місцевої громадської організації захисту тварин Валентині Мамай.

У Бердянську безхатько знайшла пакет зі 110 тисячами гривень і передала зоозахисникам (фото: facebook.com/groups/brd24)

Позаяк ніяких відомостей про господаря грошей не було, зоозахисник вирішила опублікувати в мережі пост з фото пакета з грошима, і заявила про готовність повернути кошти тому, хто вкаже точну суму.

"Біля сміттєвого бака був знайдений пакет з грошима, хто назве суму точну, тому і поверну", - написала вона в Facebook.

У Бердянську зоозахисник знайшла власника пакету з грошима і повернула усі кошти (фото: facebook.com/valentina.mamay)

І ось через кілька годин прийшла точна коректна відповідь, після чого і здійснилося повернення всіх 110 тисяч гривень.

За словами чоловіка, цей пакет з грошима випадково зачепили, коли викидали сміття.

Зауважимо, що благородство жінки господар такої великої суми оцінив в 100 гривень, які й передав в якості подяки за всі пошуки та чесне повернення всіх грошей.

Варто сказати, що в мережі відреагували на ситуацію неоднозначно, і під постом посипалася маса скептичних коментарів, в яких висловлювалася недовіра в таке благородство.