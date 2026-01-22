ua en ru
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом

Четверг 22 января 2026 10:02
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 января, отправился в Давос, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, украинский президент уже летит в Давос для встречи с Трампом.

В Офисе президента Украины также подтвердили журналистам, что Зеленский уже на пути в Давос.

Напомним, вчера СМИ сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 22 января, отправится в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По данным журналистов, встреча между двумя президентами запланирована примерно на 12:00. Она должна состояться до того, как спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины.

Вчера, 21 января Трамп заявил, что планирует встретиться с Зеленским на полях экономического форума в Давосе.

Ранее в СМИ появлялась информация, что президент Зеленский и Трамп могут в конце января подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на сумму около 800 млрд долларов.

По данным источников, подписание документа планируется именно в рамках форума в Давосе. Соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает восстановление страны после войны и перезапуск украинской экономики.

Накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос, а останется в Украине после очередного массированного удара россиян по украинской энергетике.

В то же время он подчеркнул важность и плана процветания, и гарантий безопасности, и сообщил, что поездка может состояться при условии готовности этих документов.

