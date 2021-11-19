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У Варшаві українець зайшов до школи і поцілував ученицю, бо сумував за своїми дітьми

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Польща, П'ятниця 19 листопада 2021 22:36
У Варшаві українець зайшов до школи і поцілував ученицю, бо сумував за своїми дітьми Фото: у Польщі затриманий громадянин України за дивну поведінку в школі (shutterstock.com)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі до варшавської школи зайшов 34-річний українець, який підійшов до учениці, погладив по голові та поцілував у лоб. На такий вчинок чоловіка підштовхнула туга за своїми дітьми, які залишилися в рідній країні.

Про це передає місцеве видання wiadomosci.dziennik.pl.

Тепер українець був затриманий за посягання на фізичну недоторканність неповнолітньої.

Сам інцидент стався ще на початку листопада в початковій школі на вул.Тетерів у варшавському районі Влохи. Там громадянин України просто зайшов до навчального закладу, і в гардеробі підійшов до однієї з учениць, щоб погладити по голові та поцілувати в лоб.

Представник районної прокуратури Варшави Олександра Скжиніарць повідомила журналістам, що в четвер чоловік був затриманий в Отвоцьку, а в п'ятницю із затриманим спілкувалися правоохоронці.

За інформацією преси, українець пояснив слідчим, що сумує за своїми дітьми, і тому прийшов до школи.

Повідомляється, що зараз приймається рішення про обрання затриманому запобіжного заходу.

За передбачуваний злочин - порушення фізичної недоторканності неповнолітньої - українцю загрожує тюремне ув'язнення строком до одного року.

Раніше повідомлялося, що в Польщі нетверезий українець на вантажівці розтрощив міст і "пірнув" у річку, після чого стався витік дизельного палива у воду і була задіяна спеціалізована хімічна та екологічна рятувальна група. Збиток від аварії склав близько 1 мільйона злотих.

Нагадаємо, перед цим у Польщі затримали українця за перевезення нелегалів в автобусі.

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