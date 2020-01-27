В Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Ціни в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Ціни в Україні істотно зміняться в поточному році

Ціни в Україні сильно підвищаться в 2020 році - особливо сильно подорожчають харчові продукти, вартість яких залежить від ряду факторів - урожайності, сезонності, дефіциту. Крім того, ціни в українських магазинах змінюються залежно від рівня інфляції, прагнучи європейським. Як підвищилася вартість продуктового кошика в 2019 році і що буде з цінами в 2020 - в матеріалі Styler.

Так, за деякими розрахунками, за основу яких взяті дані Держстату, вартість продуктового кошика суттєво змінилася протягом 2019 року, хоча великих криз в країні не було, гривня зміцнилася, а паливо подешевшало.

Продуктовий кошик стала дорожче на 12,36%, хоча рівень інфляції в 2019 році склав 4,1%, пише Сьогодні. Експерти прогнозують, що в 2020 році ціна на продукти харчування також злетить, але не так критично, як у минулому році.

Так, найсильніше за минулий рік подорожчали гречка (+70%) та яблука (+77%), чорний хліб додав у ціні 13,6%, батон - 10,3%, вартість інших продуктів зросла на 2-10%. А ось борщовий набір навпаки подешевшав (-26,7%), також скинули в ціні яйця (-14%).

Як змінилися ціни в Україні у 2019 році (фото: segodnya.ua)

Експерти вважають, що ціни на деякі продукти харчування складно піддаються прогнозуванню, оскільки залежать від врожаю, а також від пропозиції. Приміром, на подорожчання гречки вплинуло те, що її мало посіяли. Та ж ситуація і з пшоном - проса сіють все менше, тому вартість крупи за останні три роки зросла майже в п'ять разів - з 8-9 грн/кг до 40-45 грн/кг.

Що буде з цінами у 2020 році

Експерти впевнені, що зростання цін на продукти харчування, як і раніше, буде випереджати рівень інфляції, але в цьому році не так сильно, як раніше.

Хліб може подорожчати на 7% за рік, а не на 10-13%, як торік. Це пов'язано з тим, що зростання цін на зернові у цьому році не буде, - впевнені експерти. А зростання виробництва молока і молокопродуктів в Україні дозволить стримати ціну на них на рівні інфляції (не більше 5%).

Непередбачуваними залишаються фрукти і овочі, які сильно залежать від врожаю.

Експерти вважають, що темпи зростання цін знизяться, але для здешевлення продуктів потрібні кардинальні заходи, наприклад зменшення ПДВ для агросектору хоча б удвічі.