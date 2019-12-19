В Україні зростуть ціни на продукти: що подорожчає в 2020 році

Ціни на продукти в Україні зміняться в 2020 році
Ціни на продукти в Україні в 2020 році будуть залежати від ряду факторів, таких як врожай, рівень інфляції та курс валют. Чи вплине рекордний урожай зернових, про які відзвітували в 2019 році, на ціноутворення соціальних продуктів - в матеріалі Styler.
Експерти називають головною причиною зростання цін в Україні на важливі продукти з соціальної кошика скасування регулювання цін на них. Це пов'язано з підписанням Асоціації з ЄС, тепер ціни все більше наближаються до європейських, пише "Сьогодні". Наприклад, вартість м'яса і молочних продуктів вже зрівнялася з цінами в Західній Європі.
Урожай зернових в 2019 році також не стане визначальним фактором, завдяки якому ціни автоматично підуть вниз, впевнені експерти.
"Наші виробники отримали можливість продавати товар за кордон за ринковими цінами. Тому ціни на борошно, хліб, крупи в Україні поступово зросли і тепер залежать тільки від попиту і пропозиції", - говорить Олексій Дорошенко, голова Національної ради економічного розвитку.
Як приклад, експерт наводить гречку. У 2016 році вона подорожчала до 40 гривень за кілограм, але потім удвічі скинула в ціні через надлишок пропозиції. Тепер вона знову почала дорожчати, оскільки в 2019 році її посіяли менше, ніж зазвичай.
Дорошенко вважає, що в першій половині 2020 року ціни на крупи і бакалію будуть рости залежно від рівня інфляції (на 5-6% в рік), хліб перевищить цей показник ще на 1%.
Знизиться ціна на пшоно з 30-35 грн за кг до 20-22 грн, оскільки проса зібрали більше, ніж достатньо.
Економіст Олег Пендзин припускає, що бакалія в 2020 році буде дорожчати на 0,5% в місяць, а хліб на 0,8-1% щомісяця. Причому, перш за все це торкнеться преміальних сортів.