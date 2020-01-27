Долар буде рости: експерти приголомшили новим прогнозом

Курс долара (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні в січні 2020 року може вирости

Курс долара в Україні буде рости протягом наступного тижня, вважають деякі експерти. З чим пов'язаний ріст іноземної валюти, і який курс встановлений на 27 січня - в матеріалі Styler.

Так, НБУ на 27 січня встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, знизивши його на 19 копійок порівняно з попереднім банківським днем. В той же час міжбанк відкрив новий тиждень зростанням курсу на 4 копійки (у порівнянні з попередньою сесією) - до 24,52 гривень за долар, при купівлі - до 24,49 гривень за долар.

Згідно з прогнозом старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, курс на міжбанку до кінця січня зросте ще більше - до 24,6 гривень за долар США.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", - сказав експерт.

Аналітик зазначив, що в останні дні спостерігалося два протилежних рухи курсу на міжбанку і на готівковому ринку. Приміром, у четвер - міжбанк знижувався, а готівковий ринок зростав, то в п'ятницю ситуація була протилежною.

На думку Вадима Іосуба, такі коливання, з одного боку, можуть свідчити, "що курс долара намацує рівноважний рівень поблизу поточних значень", з іншого боку - можливе подальше зростання долара.

До речі, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-1,8%.