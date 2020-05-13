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Україна перейде на адаптивний карантин: у Кабміні озвучили план

STYLERКоронавірус    13.05.2020 - 13:39
Україна перейде на адаптивний карантин: у Кабміні озвучили план
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні стане адаптивним у багатьох областях

Карантин в Україні з нинішніми обмеженнями буде діяти до 22 травня, а після цієї дати країна буде переходити на адаптивний карантин. Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 13 травня.

Яка ситуація буде з карантином в Україні в майбутньому:

  • Карантин з 22 травня буде ставати здебільшого адаптивним, тобто локальним
  • Місцева влада буде приймати рішення про обмеження
  • Повний локдаун (закриття кордонів) знімуть, але обмеження залишаться в місцях спалахів коронавірусу
  • Обмеження можуть затягнутися локально до кінця 2020 року

Денис Шмигаль каже, що карантин буде пом'якшуватися залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в країні

"При цьому будемо передавати все більше повноважень на місця, органам місцевого самоврядування", - додав очільник уряду.

Таке рішення пов'язане з тим, що рівень захворюваності в різних регіонах різний, тому важливо локалізувати місця з найбільшими темпами поширення хвороби.

До червня - липня, за словами Дениса Шмигаля, планується повний перехід до моделі адаптивного карантину, його можуть ввести в таких регіонах:

  • Чернівецька,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Івано-Франківська області,
  • Київ.

Тривати адаптивний карантин може до кінця 2020 року. При цьому відповідальність за спалахи хвороби буде нести місцева влада, - додав прем'єр.

Поки ж ситуація з коронавірусом виглядає обнадійливо. За останню добу було зафіксовано рекордну кількість тих, хто видужав за весь час епідемії - 343 людини.

Раніше Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, назвав ключові дати, в які буде послаблюватися карантин в Україні.

Теги Новини України карантин
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