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Рада продовжила дію податкових пільг на період карантину

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 13:27
Рада продовжила дію податкових пільг на період карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом продовжується ще на місяць звільнення ФОП від ЄСВ за себе

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 333 парламентарії.

Зокрема, до другого читання до закону було внесено наступні зміни:

  • до 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів)
  • допомога по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором
  • надається можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю для ФОП.

Крім того, в законі до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили терміни розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей платників на запити податкової і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.

Також документом передбачено звільнення ФОП від ЄСВ за себе до 31 травня, мораторій на перевірки і незастосування штрафів і пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину, продовження спрощеної процедури капіталізації банків.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроект №3329-д.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Верховна рада України прийняла за основу законопроект №3329-д, за документ проголосували 336 парламентаріїв.

Теги Новини України карантинВерховна РадаПодатки
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