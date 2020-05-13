Як в Україні будуть знімати карантин: у МОЗ назвали ключові дати

Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні будуть поступово знімати в ключові дати

Карантин в Україні буде поступово зніматися і пом'якшуватися в залежності від епідеміологічної ситуації в країні. У МОЗ назвали ключові дати, на які планується якийсь певний етап зняття обмежувальних заходів.

Так, за словами глави відомства Максима Степанова, такими датами будуть 22 травня - число, до якого карантин в Україні продовжили. Наступною ключовою датою стане, ймовірно, 1 червня. Потім - 11 червня і так далі. Про це міністр охорони здоров'я заявив під час брифінгу 13 травня.

Степанов додав, що в міністерстві розроблений чіткий алгоритм щодо зняття обмежень. І при прийнятті рішення вони орієнтуються на показники, які впливають на зняття карантинних заходів.

"У нас за цим показником є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягти цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це там 22 травня, потім 1 червня, 11-е і так далі", - заявив міністр на брифінгу.

Крім того, Міністр охорони здоров'я розповів, що рішення про роботу дитячих садків буде представлено вже на цьому тижні.

Раніше ми писали, як в Україні працюватимуть дитячі садочки та школи після того, як дошкільнята і школярі почнуть їх знову відвідувати.

Також повідомлялося, що дитячі садки в Україні можуть відкрити вже цього літа, не чекаючи нового навчального року. А ось школярі сядуть за парти, імовірно, вже 1 вересня.