ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як в Україні будуть знімати карантин: у МОЗ назвали ключові дати

STYLERЖиття    13.05.2020 - 10:50
Як в Україні будуть знімати карантин: у МОЗ назвали ключові дати
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні будуть поступово знімати в ключові дати

Карантин в Україні буде поступово зніматися і пом'якшуватися в залежності від епідеміологічної ситуації в країні. У МОЗ назвали ключові дати, на які планується якийсь певний етап зняття обмежувальних заходів.

Так, за словами глави відомства Максима Степанова, такими датами будуть 22 травня - число, до якого карантин в Україні продовжили. Наступною ключовою датою стане, ймовірно, 1 червня. Потім - 11 червня і так далі. Про це міністр охорони здоров'я заявив під час брифінгу 13 травня.

Степанов додав, що в міністерстві розроблений чіткий алгоритм щодо зняття обмежень. І при прийнятті рішення вони орієнтуються на показники, які впливають на зняття карантинних заходів.

"У нас за цим показником є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягти цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це там 22 травня, потім 1 червня, 11-е і так далі", - заявив міністр на брифінгу.

Крім того, Міністр охорони здоров'я розповів, що рішення про роботу дитячих садків буде представлено вже на цьому тижні.

Раніше ми писали, як в Україні працюватимуть дитячі садочки та школи після того, як дошкільнята і школярі почнуть їх знову відвідувати.

Також повідомлялося, що дитячі садки в Україні можуть відкрити вже цього літа, не чекаючи нового навчального року. А ось школярі сядуть за парти, імовірно, вже 1 вересня.

Теги Новини України Максим Степанов
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся