Витрати українців на комуналку за рік зросли на чверть

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

На комуналку українці витрачають більше, ніж на алкоголь, сигарети та наркотики

Витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" у фактичних за III квартал 2019 року склали 86,7 млрд грн, що 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (69,1 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, витрати на комуналку становлять 11,6% від загальних витрат домогосподарств.

Найбільшою статтею витрат за III квартал 2019 року були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 41%, далі йдуть "Транспорт" - 10,0%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" - 7,9%.

Крім того, на "Охорону здоров’я" українці витрачають 5,5%, на "Відпочинок і культуру" - 3,9%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніка та поточне утримання житла" - 3,7%, на "Ресторани та готелі" - 3,2%, на "Зв’язок" - 2,8%, на "Освіту" - 1,1%.

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за III квартал 2019 року в фактичних цінах

Як повідомляло РБК-Україна, частка комуналки у витратах українців в два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%.

Нагадаємо, за даними регулярного опитування домогосподарств України, яке проводить Державна служба статистики, витрати українців на "Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива" у 2018 році склали 16,5% від споживчих витрат. Однак з цих витрат 3,6% становили субсидії.