ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших держвиплат

Новини » Політика     21.12.2019 - 08:12
Набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших держвиплат
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Ряд положень документу набудуть чинності пізніше

Сьогодні, 21 грудня, набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Документ вчора був оприлюднений у парламентській газеті "Голос України".

Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

Відзначимо, закон був опублікований з правкою президента, яка необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини третьої статті 8, яка набирає чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у промислову експлуатацію, та крім частини першої статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2021 року", - сказано у тексті документу.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями.

Парламент ухвалив цей закон з пропозиціями президента 3 грудня. А 7 листопада Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів Павло Ходаковський відзначав, що вето президента на закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" (проект №1231) не ставить хрест на законопроекті.

Так, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада прийняла за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 нардепа.

Опублікований закон про верифікацію пенсій та інших держвиплат Набув чинності закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків
Новини України пенсииверификацияЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся