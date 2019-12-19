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Газ дешевшає, тарифи на тепло не знижуються: в чому причина

STYLERЖиття    19.12.2019 - 07:03
Газ дешевшає, тарифи на тепло не знижуються: в чому причина
Ціни на тепло в Україні не знижуються (фото: РБК-Україна)

Опалення в Україні не дешевшає, незважаючи на те, що ціна на газ знизилася

Ціни на тепло для населення в Києві не будуть змінюватися до травня 2020 року. Це пов'язано з тим, що в Україні немає механізму на рівні законодавства, який дозволяє постачальникам оперативно переглядати тарифи для населення. Про це заявив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Він пояснив, що даний тариф на тепло не буде змінюватися до травня 2020 року в незалежності від того, чи подешевшає газ, або навпаки його ціна піде вгору. Експерт розповів, що Кабінет міністрів працює над цим питанням за дорученням президента.

Очікується, що тарифи на опалення для населення будуть змінюватися в разі зміни ціни на газ в будь-яку сторону більш ніж на 10%.

Нагадаємо, що в Україні в цей опалювальний сезон тарифи на газ для населення становили від 6,5 до 7,09 гривень за кубометр. Крім того, піднявся попит на енергоносії. При цьому в 2020 році ціну на електрику хочуть підняти на 30%.

Раніше повідомлялося про те, що юристи розповіли, як можна не платити за опалення, якщо в квартирі холодні батареї. Часто буває так, що після початку опалювального сезону у деяких тепла немає, але їм потім приходить платіжка, в якій зазначена сума за користування тепла.

Юристи кажуть, що є постанова Кабміну, в яких зазначено, що температура повітря в квартирі під час опалювального сезону повинна відповідати прийнятим нормам.

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