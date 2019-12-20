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Система монетизації субсидій дала збій: що тепер буде

STYLERЖиття    20.12.2019 - 12:21
Система монетизації субсидій дала збій: що тепер буде
Субсидії в Україні (фото: РБК-Україна)

Українці не знають чи отримали вони державну допомогу

В системі монетизації субсидій стався збій. Українці, які отримують пільги тепер не знають чи отримають вони допомогу від держави, оскільки їм не приходять смс-повідомлення про оплату комуналки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Міністерство соціальної політики отримало безліч скарг від пільговиків, які зіткнулися з цією проблемою. Жінка розповіла, що переживає через те, що з пенсії не змогла проплатити всі платежі за комуналку.

Система монетизації субсидій дала збій (відео: YouTube)

У неї 50% знижки на комунальні послуги, але цього разу щось пішло не так і знижка не була врахована. При цьому працівниця соцзахисту запевнила, що пільга покрила половину витрат, але невідомо, яке буде нарахування у грудні.

Такі ж питання хвилюють жителів Києва. В столичне управління соцзахисту надходять звернення щодня. При цьому глава управління запевняє, що всі занепокоєння людей марні, тому що боргів у пільговиків немає.

Начальниця управління праці та соціального захисту Печерського району Києва Ольга Мозкова зазначила, що у них 5300 пільговиків отримують знижку за комуналку. При цьому 5% людей отримують пільгу у готівковій формі, а 95% - через Ощадбанк.

Люди, які написали заяву до 15 жовтня отримали безготівкову монетизацію. За них комуналку платить державний банк, але багато не отримали смс з відповідною інформацією від фінустанови.

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