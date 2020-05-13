В Україні хочуть запровадити новий єдиний збір: усі подробиці

В Україні хочуть запровадити єдиний культурний збір (колаж РБК-Україна)

У партії "Слуга народу" анонсували введення єдиного культурного збору

В Україні можуть ввести єдиний культурний збір як механізму підтримки креативної індустрії. Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла про цей "культурний податок" і пояснила суть ініціативи.

Політик запевнила, що жодних додаткових податків насправді не буде.

"Навпаки, ці зміни дозволять закладам культури залишити у себе більше коштів, які можна вкласти у розвиток та зробити свої товари і послуги доступнішими для людей", - написала 13 травня заступниця голови фракції "СН" у своєму Facebook.

Кравчук зазначає, що під час кризи через пандемію коронавірусу креативні індустрії "є одними з найменш захищених" і для них вкрай складно зберігати життєздатність з таким розміром ПДВ. У парламенті вирішили допомогти діячам культури вийти з тіні та залучити більшу кількість споживачів - а досягти цього, за словами депутатки - можна шляхом зниження вартості товарів і послуг, а також створенням нових цікавих проектів.

"Вивчивши відповідну Директиву ЄС та провівши низку консультацій з урядом ми вирішили уточнити деякі норми Податкового кодексу, аби застосувати до операцій креативних індустрій пільгові ставки ПДВ 7% і 0%. Переліки цих операцій поки уточнюються", - написала вона.

Нардеп Євгенія Кравчук (Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik?)

Кравчук у відеозверненні раніше сьогодні розповіла, що нардепи планують в цілому кілька кроків підтримки креативних індустрій, де зайнято близько мільйона людей по Україні.

Першим кроком хочуть зменшити оренду (наприклад кінотеатрів), які в період карантину не можуть відкритися. Також обіцяють підтримку теле- і радіокомпаній. А наступним кроком стане запровадження єдиного культурного збору.

Відео: Нардепка Євгенія Кравчук розповіла про впровадження єдиного культурного збору

Варто зауважити, що ініціатива викликала в мережі стурбованість. Журналіст і медіааналітик Євген Приходько нагадав на своїй Facebook-сторінці, що вчора в Києві митці провели акцію зі світловим перформансом, щоб нагадати владі, що сфера культури, мистецтва і масових заходів - чи не найбільше постраждала від пандемії. Артисти направляли в небо промені світла, а гасло заходу звучало так: "якщо нас не чують, так нехай хоч побачать".

"І ось вона відповідь... Нардеп від "СН" Євгенія Кравчук анонсувала введення в Україні єдиного культурного збору", як механізму підтримки креативної індустрії..." - йдеться у публікації.

Далі блогер досить емоційно висловився про "культурний податок" і пояснив, чому ідея викликала критику.

"Ти розумієш, що таке креативна економіка? Це коли ти створюєш свій товар з метою демонстрації цього продукту широким верствам і подальшої реалізації цього продукту в тому чи іншому вигляді! Візьмемо тамаду: це людина, яка знає тисячі тостів і сотні конкурсів, і тамаді потрібна публіка, яка оцінює його роботу. Без публіки - він як тамада не має сенсу! А що пропонується? Запровадити збір на підтримку. Ну ок. Підтримаємо людей без роботи, але тоді виникає питання - а чому немає "туристичного збору", "авіаційного збору"?" - написав медіаексперт і висловив думку, що запровадивши подібний збір "ви розсердите ті категорії, яким також важко, але для них збір не передбачений".

Раніше ми писали про те, що в Україні вирішили створити 500 тисяч нових робочих місць для працевлаштування громадян під час епідемії коронавірусу та дії карантинних обмежень. Зараз стало відомо, які вакансії відкриють для громадян.