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В Україні хочуть запровадити новий єдиний збір: усі подробиці

STYLERЖиття    13.05.2020 - 19:10
В Україні хочуть запровадити новий єдиний збір: усі подробиці
В Україні хочуть запровадити єдиний культурний збір (колаж РБК-Україна)

У партії "Слуга народу" анонсували введення єдиного культурного збору

В Україні можуть ввести єдиний культурний збір як механізму підтримки креативної індустрії. Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла про цей "культурний податок" і пояснила суть ініціативи.

Політик запевнила, що жодних додаткових податків насправді не буде.

"Навпаки, ці зміни дозволять закладам культури залишити у себе більше коштів, які можна вкласти у розвиток та зробити свої товари і послуги доступнішими для людей", - написала 13 травня заступниця голови фракції "СН" у своєму Facebook.

Кравчук зазначає, що під час кризи через пандемію коронавірусу креативні індустрії "є одними з найменш захищених" і для них вкрай складно зберігати життєздатність з таким розміром ПДВ. У парламенті вирішили допомогти діячам культури вийти з тіні та залучити більшу кількість споживачів - а досягти цього, за словами депутатки - можна шляхом зниження вартості товарів і послуг, а також створенням нових цікавих проектів.

"Вивчивши відповідну Директиву ЄС та провівши низку консультацій з урядом ми вирішили уточнити деякі норми Податкового кодексу, аби застосувати до операцій креативних індустрій пільгові ставки ПДВ 7% і 0%. Переліки цих операцій поки уточнюються", - написала вона.

В Україні хочуть запровадити новий єдиний збір: усі подробиці

Нардеп Євгенія Кравчук (Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik?)

Кравчук у відеозверненні раніше сьогодні розповіла, що нардепи планують в цілому кілька кроків підтримки креативних індустрій, де зайнято близько мільйона людей по Україні.

Першим кроком хочуть зменшити оренду (наприклад кінотеатрів), які в період карантину не можуть відкритися. Також обіцяють підтримку теле- і радіокомпаній. А наступним кроком стане запровадження єдиного культурного збору.

Відео: Нардепка Євгенія Кравчук розповіла про впровадження єдиного культурного збору

Варто зауважити, що ініціатива викликала в мережі стурбованість. Журналіст і медіааналітик Євген Приходько нагадав на своїй Facebook-сторінці, що вчора в Києві митці провели акцію зі світловим перформансом, щоб нагадати владі, що сфера культури, мистецтва і масових заходів - чи не найбільше постраждала від пандемії. Артисти направляли в небо промені світла, а гасло заходу звучало так: "якщо нас не чують, так нехай хоч побачать".

"І ось вона відповідь... Нардеп від "СН" Євгенія Кравчук анонсувала введення в Україні єдиного культурного збору", як механізму підтримки креативної індустрії..." - йдеться у публікації.

Далі блогер досить емоційно висловився про "культурний податок" і пояснив, чому ідея викликала критику.

"Ти розумієш, що таке креативна економіка? Це коли ти створюєш свій товар з метою демонстрації цього продукту широким верствам і подальшої реалізації цього продукту в тому чи іншому вигляді! Візьмемо тамаду: це людина, яка знає тисячі тостів і сотні конкурсів, і тамаді потрібна публіка, яка оцінює його роботу. Без публіки - він як тамада не має сенсу! А що пропонується? Запровадити збір на підтримку. Ну ок. Підтримаємо людей без роботи, але тоді виникає питання - а чому немає "туристичного збору", "авіаційного збору"?" - написав медіаексперт і висловив думку, що запровадивши подібний збір "ви розсердите ті категорії, яким також важко, але для них збір не передбачений".

Раніше ми писали про те, що в Україні вирішили створити 500 тисяч нових робочих місць для працевлаштування громадян під час епідемії коронавірусу та дії карантинних обмежень. Зараз стало відомо, які вакансії відкриють для громадян.

Теги Новини України КультураЄвгенія КравчукПодатки
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