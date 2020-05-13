В Украине хотят ввести новый единый сбор: все подробности

В Украине хотят ввести единый культурный сбор (коллаж РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" анонсировали введение единого культурного сбора

В Украине могут ввести единый культурный сбор как механизма поддержки креативной индустрии. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала об этом "культурном налоге" и объяснила суть инициативы.

Политик заверила, что никаких дополнительных налогов на самом деле не будет.

"Наоборот, эти изменения позволят учреждениям культуры оставить у себя больше, которые можно вложить в развитие и сделать свои товары и услуги более доступными для людей", - написала 13 мая замглавы фракции "СН" в своем Facebook.

Кравчук отмечает, что во время кризиса из-за пандемии коронавируса креативные индустрии "являются одними из наименее защищенных" и для них крайне сложно сохранять жизнеспособность с таким размером НДС. В парламенте решили помочь деятелям культуры выйти из тени и привлечь большее количество потребителей - а достичь этого, по словам депутата - можно путем снижения стоимости товаров и услуг, а также созданием новых интересных проектов.

"Изучив соответствующую директиву ЕС и проведя ряд консультаций с правительством мы решили уточнить некоторые нормы Налогового кодекса, чтобы применить к операциям креативных индустрий льготные ставки НДС 7% и 0%. Перечни этих операций пока уточняются", - написала она.

Нардеп Евгения Кравчук (Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik?)

Кравчук в видеообращении ранее сегодня рассказала, что нардепы планируют в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине.

Первым шагом хотят уменьшить аренду (например кинотеатров), которые в период карантина не могут открыться. Также обещают поддержку теле- и радиокомпаний. А следующим шагом станет внедрение единого культурного сбора.

Видео: Нардеп Евгения Кравчук рассказала о внедрении единого культурного сбора

Стоит отметить, что инициатива вызвала в сети обеспокоенность. Журналист и медиааналитик Евгений Приходько напомнил на своей Facebook-странице, что вчера в Киеве художники провели акцию со световым перформансом, чтобы напомнить власти, что сфера культуры, искусства и массовых мероприятий - чуть ли не более всего пострадала от пандемии. Артисты направляли в небо лучи света, а лозунг мероприятия звучал так: "если нас не слышат, так пусть хоть увидят".

"И вот он ответ... Нардеп от "СН" Евгения Кравчук анонсировала введение в Украине "единого культурного сбора", как механизма поддержки креативной индустрии..." - говорится в публикации.

Далее блогер довольно эмоционально высказался о данном "культурном налоге" и объяснил, почему идея вызвала критику.

"Ты понимаешь, что такое креативная экономика? Это когда ты создаешь свой товар, с целью демонстрации этого продукта широким слоям и последующей реализации этого продукта в том или ином виде! Возьмем тамаду: это человек, который знает тысячи тостов и сотни конкурсов, и тамаде нужна публика, которая оценивает его работу. Без публики - он как тамада не имеет смысла! А что предлагается? Ввести сбор на поддержку. Ну ок. Поддержим людей без работы, но тогда возникает вопрос - а почему нет "туристического сбора", "авиационного сбора"?" - написал медиаэксперт и высказал мнение, что введя подобный сбор "вы разозлите те категории, которым также трудно, но для них сбор не предусмотрен".

Ранее мы писали о том, что в Украине решили создать 500 тысяч новых рабочих мест для трудоустройства граждан во время эпидемии коронавируса и действия карантинных ограничений. Сейчас стало известно, какие вакансии откроют для граждан.