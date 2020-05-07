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Єдиний рахунок для сплати податків: ВР пропонують змінити Бюджетний кодекс

Новини » Політика     07.05.2020 - 17:25
Єдиний рахунок для сплати податків: ВР пропонують змінити Бюджетний кодекс
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді ухвалити законопроект №3446 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ) та інших платежів, що контролюються Державною податковою службою.

Як писало РБК-Україна, 13 березня Рада схвалила раніше ветований законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування". Закон прийнятий з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського. Єдиний рахунок вводиться з 1 січня 2021 року.

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