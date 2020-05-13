В Україні створять сотні тисяч робочих місць на період карантину: які вакансії

Робота в Україні (Ілюстративне фото: loda.gov.ua)

Кабмін зібрався відкрити 500 тисяч робочих місць для українців під час дії карантину

В Україні вирішили створити 500 тисяч нових робочих місць для працевлаштування громадян під час епідемії коронавірусу та дії карантинних обмежень. Зараз стало відомо, які вакансії відкриють для громадян.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тисяч гривень. Чиновник зазначив, що відповідна програма Кабміну дасть можливість людині "місяць-два-три протриматися в умовах існуючих обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram, в планах уряду про створення 500 тисяч робочих місць пропонуються такі вакансії:

154 тисячі - дорожнє будівництво

150 тисяч - сфера благоустрою

85 тисяч - сільське господарство

12 тисяч - в Держслужбі з надзвичайних ситуацій

2,5 тисячі - в Лісовому господарстві

Депутат висловив припущення, що під сферою благоустрою швидше за все йдеться про укладання бруківки.

За інформацією Гончаренка, на таких роботах хочуть залучити 403,5 тисячі громадян. Що в Кабміні передбачили для ще 96,5 тисячі українців, півмільйона - наразі не відомо.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що на кінець 2020 року рівень безробіття в Україні буде перевищувати 9%, що вище показника минулого року.

За інформацією Державного центру зайнятості, у травні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних.