ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні створять сотні тисяч робочих місць на період карантину: які вакансії

STYLERЖиття    13.05.2020 - 17:45
В Україні створять сотні тисяч робочих місць на період карантину: які вакансії
Робота в Україні (Ілюстративне фото: loda.gov.ua)

Кабмін зібрався відкрити 500 тисяч робочих місць для українців під час дії карантину

В Україні вирішили створити 500 тисяч нових робочих місць для працевлаштування громадян під час епідемії коронавірусу та дії карантинних обмежень. Зараз стало відомо, які вакансії відкриють для громадян.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тисяч гривень. Чиновник зазначив, що відповідна програма Кабміну дасть можливість людині "місяць-два-три протриматися в умовах існуючих обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram, в планах уряду про створення 500 тисяч робочих місць пропонуються такі вакансії:

  • 154 тисячі - дорожнє будівництво
  • 150 тисяч - сфера благоустрою
  • 85 тисяч - сільське господарство
  • 12 тисяч - в Держслужбі з надзвичайних ситуацій
  • 2,5 тисячі - в Лісовому господарстві

Депутат висловив припущення, що під сферою благоустрою швидше за все йдеться про укладання бруківки.

За інформацією Гончаренка, на таких роботах хочуть залучити 403,5 тисячі громадян. Що в Кабміні передбачили для ще 96,5 тисячі українців, півмільйона - наразі не відомо.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що на кінець 2020 року рівень безробіття в Україні буде перевищувати 9%, що вище показника минулого року.

За інформацією Державного центру зайнятості, у травні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних.

Теги Новини України трудоустройствокарантинработа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся