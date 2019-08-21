Україна опиниться в зоні боротьби стихій: синоптик зробила попередження

Фото: колаж РБК-Україна

Погоду 22 серпня визначатиме протистояння циклону і антициклону

Погода в Україні у четвер, 22 серпня, збережеться спекотною, опади очікуються лише на північному сході країни і в районі Карпат. Відомий синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці попередила про значне посилення вітру.

За словами експерта, протистояння антициклону Corina і циклонічності в районі Каспійського моря призведуть до того, що завтра в більшості областей України очікується і сильний поривчастий вітер.

"Україна, як завжди, опиняється у цій зоні боротьби, і тому 22-го серпня в більшості наших областей очікується поривчастий, до сильного, вітер. Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі та не затримуйтеся довго під старими великими деревами", - написала синоптик.

Метеокарта на 22 серпня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Спека триватиме в південних, східних і більшості центральних областей, де стовпчики термометрів піднімуться до +30... +35 градусів.

На Заході температура повітря буде нижче - прогнозується від +23 до +28 градусів.

У північних областях також ослабне спека, стовпчики термометрів коливатимуться в межах +25... +29 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В столиці 22 серпня буде сонячна суха погода. Температура повітря у Києві протягом дня очікується +26... +28 градусів.

Діденко розповіла, що до кінця тижня, на День Прапора і День Незалежності, у столиці погода буде практично аналогічною: сонячною і близько +25... +28 градусів.

В Україні 22 серпня очікується сильний вітер (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося, раніше експерти дали кілька корисних порад, як краще рятуватися від спеки: що слід їсти, пити і одягати в спеку, щоб насолоджуватися літнім періодом, а не страждати.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікувана прохолода.