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Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мосту

17:51 10.06.2026 Ср
2 мин
Похоже, оккупанты давно готовились к прилетам по этой логистической артерии
aimg Валерий Ульяненко
Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мосту Фото: украинские дроны уничтожили Чонгарский мост (Getty Images)
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Последствия атаки на Чонгарский мост и развернутую рядом понтонную переправу зафиксировали на свежих спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы".

На спутниковых снимках Planet Labs четко видны последствия атак по Чонгарскому мосту. На кадрах заметны темные пятна от поражений в центральной части переправы, а также развернутый рядом понтонный мост.

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Анализ "Схем" спутниковых снимков за предыдущие годы свидетельствует, что россияне, вероятно, готовились к украинским ударам по этой логистической артерии заранее.

В частности, понтонная переправа возле Чонгарского моста впервые появилась еще в июне 2023 года. Позже оккупанты прятали ее под самим мостом.

Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мостуФото: последствия ударов по Чонгарскому мосту ("Схемы")

Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мостуФото: последствия ударов по Чонгарскому мосту ("Схемы")

Чонгарский мост является самым коротким и удобным путем между временно оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Именно по этой переправе российские войска перебрасывали технику, боеприпасы и другие военные грузы на южное направление фронта.

Маршруты через Армянск и Перекоп считаются менее эффективными, поскольку они длиннее и сложнее с логистической точки зрения.

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен 7 июня. После атаки оккупанты частично восстановили движение, организовав реверсивный проезд.

Однако уже 9 июня переправа снова оказалась под атакой дронов, из-за чего движение транспорта приостановили. После этого оккупационная администрация рекомендовала использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Кроме того, 10 июня на ВОТ Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты вынуждены были остановить за последние дни после ударов по Чонгарскому мосту.

Также российские войска ограничили перевозки военных грузов по трассе между Мариуполем и Симферополем из-за постоянных ударов украинских беспилотников.

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