Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мосту

Последствия атаки на Чонгарский мост и развернутую рядом понтонную переправу зафиксировали на свежих спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект " Схемы ".

На спутниковых снимках Planet Labs четко видны последствия атак по Чонгарскому мосту. На кадрах заметны темные пятна от поражений в центральной части переправы, а также развернутый рядом понтонный мост.

Анализ "Схем" спутниковых снимков за предыдущие годы свидетельствует, что россияне, вероятно, готовились к украинским ударам по этой логистической артерии заранее.

В частности, понтонная переправа возле Чонгарского моста впервые появилась еще в июне 2023 года. Позже оккупанты прятали ее под самим мостом.

Фото: последствия ударов по Чонгарскому мосту ("Схемы")

Фото: последствия ударов по Чонгарскому мосту ("Схемы")

Чонгарский мост является самым коротким и удобным путем между временно оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Именно по этой переправе российские войска перебрасывали технику, боеприпасы и другие военные грузы на южное направление фронта.

Маршруты через Армянск и Перекоп считаются менее эффективными, поскольку они длиннее и сложнее с логистической точки зрения.

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен 7 июня. После атаки оккупанты частично восстановили движение, организовав реверсивный проезд.

Однако уже 9 июня переправа снова оказалась под атакой дронов, из-за чего движение транспорта приостановили. После этого оккупационная администрация рекомендовала использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.