Сильна спека і місцями грози: де сильно зіпсується погода

Погода в Україні 21 серпня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода засмутить жителів кількох областей

Погода в Україні у середу, 21 серпня, очікується спекотна і суха в більшості регіонів країни. Сильні дощі з грозами можливі лише в західних областях.

Погода на сході України очікується суха і спекотна. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +32 градусів, місцями можливе до +33 градусів.

У південних областях сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні очікується від +17 до +20 градусів, вдень температура повітря підніметься до +30 +32 градусів. У Криму невелика хмарність, але без опадів. Вночі +18 +20 градусів, вдень +30 +32 градуси.

У північних областях синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

Західні області накриє короткочасними дощами та грозами, однак температура в регіоні буде залишатися високою. Вночі очікується від +15 до +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +28 +32 градуси.

В центральній частині країни без опадів, сухо і сонячно. Нічна температура повітря складе +14 +17 градусів, вдень очікується від +30 до +32 градусів.

У Києві 21 серпня буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі очікується +16 +18 градусів, удень повітря нагріється до +30 +32 градусів.

Погода в Україні 21 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікувана прохолода.

А також розповідали про те, що Україну в найближчі дні накриє сильна спека.