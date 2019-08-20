Чекати вже недовго: синоптик розповіла, коли в Україну прийде прохолода

Погода в Україні і Києві 21 серпня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні все ще буде спекотною

Погода в Україні у середу, 21 серпня, як і раніше буде спекотною й сухою. Тим не менш, в деяких регіонах можливі опади з грозами. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко, яка також розповіла, коли українцям варто чекати ослаблення спеки.

Так, завтра спекотно буде всюди: на Півдні, Сході і прилеглих до них центральних областях очікується від +30 до +34 градусів, а місцями повітря розжариться до +35 за Цельсієм.

На решті території очікується від +28 до +30 градусів, а на високогір'ї Карпат від +21 до +24.

Тим не менш, у західних областях завтра можливі дощі та грози.

Погода в Україні 21 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві середа, 21 серпня, також буде спекотною і сонячною. Протягом дня очікується температура +30 градусів. А найближчої ночі від +16 до +18.

Наталка Діденко також повідомила радісну новину, для тих, хто погано переносить літню спеку. Вже з 22 серпня очікується зниження температури спочатку на Заході, а 23 серпня прохолода дійде і до північних областей.

Але Південь і Схід як і раніше будуть "гарячими".

"Між іншим, 22-23 серпня посилиться вітер східний. Такі умови, коли тривалий час панує спека, сухе повітря і сильний вітер, можуть викликати суховії", - попереджає синоптик.

Погода в Україні і Києві 21 серпня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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Також ми писали, що на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів в секунду перевертав рухомі автомобілі, а об узбережжі билися шестиметрові хвилі. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.