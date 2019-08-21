Миронів день: що категорично не можна робити 21 серпня

21 серпня день Мирона Вітрогона (Фото: колаж РБК-Україна)

На день Мирона 21 серпня для забобонних існує ряд особливих "табу"

21 серпня в народі відзначається як день Мирона Вітрогона (Миронів день), на честь християнського чудотворця і святителя, єпископа Мирона Критського. Українці на це релігійне свято не тільки вшановували пам'ять мученика, але й могли "зазирнути в майбутнє", пророкуючи урожай або погоду, орієнтуючись на природні особливості в цей день, а також зміцнювали імунітет та ворожили на мрію.

Характерним для Мирона Вітрогона є посилення вітру, який може перерости на потужні пориви і вихори, піщані бурі. Примітно, що в язичницькі часи 21 серпня було приурочено Стрибогу, і називалося ще Вітрогонами. А з приходом християнства у Київській Русі свято "переадресували" Мирону.

За церковними легендами, Мирон відрізнявся особливою добротою. Одного разу, коли в його комору проникли злодії, він не тільки не розсердився, але навіть допоміг їм зібрати своє ж зерно - це змусило грабіжників засоромитися, вони кинули творити злодіяння і стали вести праведне життя.

21 серпня - день християнського святителя єпископа Мирона Критського

Тому на День Мирона Вітрогона прийнято прощати образи, в жодному разі не злитися і всіляко уникати конфліктних ситуацій, мириться з іншими.

Ще 21 серпня наші предки вгадували, якими будуть осінні та зимові місяці, чи багатий чекати врожай.

А ще в цей день люди ворожили на мрію і бажання, дівчата і хлопці займалися ворожбою на кохану людину. Відуни могли наводити нудьгу на інших і навіть насилати хвороби.

Більшість з цих "процедур" проводили саме на перехрестях доріг, коли дув вітер. Через це на Мирона не рекомендується нічого піднімати з землі на перехрестях, щоб уникнути такий пристріт.

Вітрогон вважався остаточним переходом Літа на Осінь, посилювалися холодні вітри і в цей день підвищувався ризик застудитися. В народі таку загрозу вирішували просто та зі смаком, причому в прямому сенсі слова - на Мирона було прийнято збирати в лісі ожину, брусницю та опеньки. З ягід готували компоти, пекли пироги з ними, з листочків варили трав'яний чай, робили варення, а гриби могли сушити. Потрібно сказати, що ожина дуже багата корисними мінералами і вітамінами, які чудово захищають від застуди і знімають жар.

21 серпня - свято Мирон-Вітрогон (Фото: pixabay.com/Free-Photos)

Прикмети на Мирона Вітрогона:

яка погода на Мирона, таким буде січень;

спокійний вітер на Мирона обіцяє сонячну осінь;

якщо дме сильний вітер - чекати ненастного вересня;

якщо вітер дме з півдня - овес починає достигати;

якщо на Мирона жарко - то осінь буде тепла;

дощі на Мирона віщують дощову осінь;

іній на день Мирона Вітрогона обіцяє хороший врожай у наступному році;

якщо добрий врожай ягід у цей день, то зима буде холодна.

Ворожили на бажання або мрію на Мирона Вітрогона, стоячи на перехресті: якщо після загаданого на вас подув сильний вітер в обличчя, то скоро все збудеться.

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