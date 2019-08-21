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Украина окажется в зоне борьбы стихий: синоптик сделала предупреждение

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 11:38
Украина окажется в зоне борьбы стихий: синоптик сделала предупреждение
Фото: коллаж РБК-Украина

Погоду 22 августа будет определять противостояние циклона и антициклона

Погода в Украине в четверг, 22 августа, сохранится жаркой, осадки ожидаются только на северо-востоке страны и в районе Карпат. Известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице предупредила о значительном усилении ветра.

По словам эксперта, противостояние антициклона Corina и циклоничности в районе Каспийского моря приведут к тому, что завтра в большинстве областей Украины ожидается порывистый и сильный ветер.

"Украина, как всегда, оказывается в этой зоне борьбы, и поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер. Возьмите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями", - написала синоптик.

Украина окажется в зоне борьбы стихий: синоптик сделала предупреждение

Метеокарта на 22 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Жара продлится в южных, восточных и в большинстве центральных областей, где столбики термометров поднимутся до +30... +35 градусов.

На Западе температура воздуха будет ниже - прогнозируется от +23 до +28 градусов.

В северных областях также ослабнет жара, столбики термометров будут колебаться в пределах +25... +29 градусов.

Украина окажется в зоне борьбы стихий: синоптик сделала предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице 22 августа будет солнечная сухая погода. Температура воздуха в Киеве в течение дня ожидается +26... +28 градусов.

Диденко рассказала, что к концу недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода будет практически аналогичной: солнечно и около +25... +28 градусов.

Украина окажется в зоне борьбы стихий: синоптик сделала предупреждение

В Украине 22 августа ожидается сильный ветер (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось, ранее эксперты дали несколько полезных советов, как лучше спасаться от жары: что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.

Также мы писали о том, что недавно синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданная прохлада.

В Украине удерживается жара, столбики термометров достигнут +32 Сильная жара и местами грозы: где сильно испортится погода
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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