Україна готується відвести війська на фронті: заява штабу спантеличила мережу

Підготовка до відведення сил і засобів ЗСУ вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі з перспективою створення безпечних районів навколо н.п. Золоте і Петровське проводиться на виконання завдань, визначених президентом України, Генштабу та Міноборони. Заява командувача операції Об'єднаних сил Володимира Кравченка 18 вересня викликала в мережі бурхливу реакцію, адже з фронту продовжують надходити звістки про загибель українських захисників.

Сьогодні генерал-лейтенант у Краматорську на зустрічі з координатором системи ООН, координатором з гуманітарних питань та постпредставителем ПРООН в Україні Оснат Лубрані обговорив актуальні питання захисту цивільного населення в районах, де ведуться бойові дії.

Комндувач ООС наголосив, що проведення українською стороною підготовчих заходів щодо відведення військ безпосередньо залежить від "дзеркальних дій з протилежного боку".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також Кравченко висловив сподівання, що створення безпечних районів навколо Золотого і Петровського в Луганській області стануть "наступним кроком після Станиці Луганської".

Громадські діячі, експерти та прості громадяни у своїх коментарях дають власну оцінку повідомленню.

Радник екс-президента і помічник колишнього глави Мінборони Юрій Бірюков наголосив на своїй сторінці в Facebook, що підготовка до відведення військ не є экспромптом або чиєюсь раптовою ініціативою.

Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com MinistryofDefence.UA)

"Напевно написані вже тонни паперів, підготовлені інструкції, працюють рекогносцировочні групи для підготовки нових місць дислокації, витрачені тонни палива і мотогодин. Це не чиясь божевільна ініціатива, не усне, недбало кинуте і похапцем, розпорядження. Це колосальний процес. І армійська машина приготувалася виконати наказ - відійти від лінії розмежування", - йдеться у публікації.

"Залишивши кілометри нашої землі. Залишивши місця загибелі наших військових. Залишивши десятки тисяч людей в сірій зоні. Треба. Просто. Перестати. Стріляти", - додав він.

Фото: скрін facebook.com/yuri.biriukov

"Тут таке. По-перше, повторюся, природа не терпить порожнечі. Якщо що-то звідки-то виходить, щось інше що? Правильно, туди заходить, хоч у такий спосіб, хоч у такий.

По-друге, про формулу Варнштайнера чи як там його. Якщо у Зеленського не йдуть на поступки Москві, це продовжує стрілянину, втрати, з постійною можливістю, за бажанням Москви, військової ескалації на сході. Плюс в Парижі і Берліні невдоволено наморщують д**и.

Якщо у Зеленського йдуть на поступки Москві, то Москва йде вперед, слідом за поступками їй, що створить в результаті подальші загрози зовсім іншого порядку, екзистенціального (і, до речі, нікуди не усуває фактор вдалого військового тиску). Плюс особисто Курт Волкер, ймовірно, гидливо скривиться, засмутимо добру людину. При цьому, на тлі очікуваного громадянського протесту, у Москви виникають додаткові можливості використання цього занепокоєння.

Для Зеленського - цугцванг...", - пише Олександр Северин з Центру близькосхідних досліджень.

Фото: скрін facebook.com/olexander.severyn

Чим односторонній відвід військ від лінії розмежування відрізняється від відступу? У Станиці Луганській "ЛНР" свої позиції хоч на метр відвели? Як стояв їх блок-пост на нашій частині мосту (лінія розмежування - по річці) - так і стоїть.

Двадцять два обстріли за останню добу, багато поранених, один загиблий... А ми відводимо? По всій лінії? На своїй же землі? А куди відводимо? В глиб країни? Ми відводимо, а вони закріплюються? Це що?

Я розумію це вкидання дезінформації. Але. Якщо так станеться. Готуйтеся до військкоматів ті з 73% хто не був на війні. Ви в цей раз зобов'язані піти першими захищати тереториальную цілісність України. В іншому випадку, ви відкриваєте дійсно ворота для громадянської війни в Україні, і на ваших трупах Путін таки піде по Україні далі. Що призведе вже до дуже великих людських втрат. Але Україну Путін не здолає. А вам 73% буде прокльон і ганьба на віки.

Відвід до московської границі;

Молодці, румуни теж так зробили в 1940 році!

Ідіотизм, коли наші війська покинуть звільнені території. Нехай росіяни відходять назад з нашої землі;

Це неприпустимо, ця земля полита кров'ю наших бійців!

Скрін коментарів facebook.com/www.rbc.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня.

Раніше в ООН заявили, що відновлення режиму припинення вогню на Донбасі призвело до помітного зменшення кількості жертв серед цивільного населення.