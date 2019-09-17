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В ООН повідомили про зменшення жертв за час перемир'я на Донбасі

Новини » Політика    17.09.2019 - 13:06
В ООН повідомили про зменшення жертв за час перемир'я на Донбасі
Фото: Матильда Богнер (2 un org ua)

В ООН повідомили, що з початку перемир'я на Донбасі постраждали 7 людей

Відновлення режиму припинення вогню на Донбасі призвело до помітного зменшення кількості жертв серед цивільного населення. Про це повідомила на пресконфереції голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Матильда Богнер, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В ООН вважають, що ця тенденція має зберігатись.

"Те, що нещодавнє відновлення, з 21 липня, режиму припинення вогню призвело до помітного зменшення кількості жертв серед цивільного населення вселяє надію. Ця тенденція повинна зберегтись, як ми сподіваємось", - сказала вона.

Крім того, Богнер розповіла, що з часу запровадження 21 липня режиму припинення вогню жертв серед населення практично не було. У цей період у нас є дані лише про 7 постраждалих.

Зазначимо, за три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів. Всього за період конфлікту, станом на 15 серпня, загинули 3339 цивільних осіб.

Нагадаємо, на Донбасі 13 вересня бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, поранено вісім українських військових.

РБК-Україна писало, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко описав, у чому полягає умовна "формула Зеленського" зі врегулювання ситуації на Донбасі.

ООН закликає Україну прийняти закон про національні меншини ООН: за три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів
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