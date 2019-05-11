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ЗСУ відвоювали частину нашої землі на Донбасі: подробиці (відео)

STYLERВійна    11.05.2019 - 16:21
ЗСУ відвоювали частину нашої землі на Донбасі: подробиці (відео)
Фото: Українські військові в зоні ООС

Українські військові поліпшили позиції в зоні ООС

На Донбасі воїни ЗСУ звільнили від окупантів чергову частину нашої території в Донецькій області. Бійці просунулися на киллометр і зайшли на посадку в районі села Калинове. Про це повідомив військовий журналіст і письменник Андрій Цаплієнко на своїй Facebook-сторінці.

У районі проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці 46-го батальйону "Донбас-Україна" зайняли панівні висоти над населеним пунктом.

"Перепад на їхню користь 59 метрів. Це означає, що вони бачать ворога, як на долоні, а він їх - ні. Підносити снаряди, набої та навіть воду та продукти бойовики будуть ледь не поповзом, а, значить, прилітати по наших хлопцях буде менше. Військові в таких випадках використовують евфемізм "покращення позиції", - пояснив він.

ЗСУ відвоювали частину нашої землі на Донбасі: подробиці (відео)

Скрін: google.com.ua/maps

Зазначається, що в дану посадку раніше заходили окупанти і обстрілювали українських бійців. Після того, як ЗСУ провели маневр і зайняли посадку, ворог повернувся у Калинове і викликав для підтримки танки і артилерію, щоб повернути втрачену лісосмугу.

"Але сьогодні вранці хтось дуже точний перетворив їх позиції і техніку на будівельне сміття і металобрухт", - розповів Цаплієнко.

 

Фото: скріншот

Також він висловив припущення, що заходити у село Калинове військові не стануть, адже у випадку спуску вниз можуть самі стати мішенню.

"Хіба, якщо є плани більш масштабної операції з просування силами не одного батальйону, а бригади. Або кількох бригад. Мені про такі плани невідомо", - написав він.

Відео: facebook.com/Куточок-Зрадофіла

У коментарях до повідомлення користувачі мережі дякують воїнам за мужність і героїзм і вітають із успішною операцією зі звільнення чергових територій на Донбасі - на 1000 метрів ближче до перемоги.

  • Можливо, ось так крок за кроком. По-тихеньку, рано чи пізно ми звільнимо окуповані землі... Головне терпіння і витримка...
  • Спасибі вам!
  • Бажаємо успіхів. Хай Бог вас оберігає!
  • Слава Україні та її героям!
  • Пишаємося!

Як повідомлялося раніше, у березні ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованій Горлівки і зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".

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