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Україна готується до відведення військ уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 11:09
Україна готується до відведення військ уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі
Фото: Володимир Кравченко (ООС)

Таке завдання визначено начальником Генштабу, міністром оборони і главою держави

Українська сторона готується до відведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі. Про це заявив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко на зустрічі з координатором систем ООН в Україні Оснат Лубрани, передає прес-центр ООС на сторінці Facebook.

При цьому, Кравченко відзначив, що в кінцевому підсумку все залежатиме від дзеркальних дій протилежної сторони.

"На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Міністром оборони України та Главою Держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку", - повідомив Кравченко.

Командувач ООС розповів також і про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте і Петрівське (Луганська обл.).

"Такі райони планувалося створити ще в 2016 році, але до сьогоднішнього дня вони залишаються мілітаризованим. Переконаний у тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий загинув і ще двоє отримали поранення.

РБК-Украина повідомляло раніше, що в ООН заявили, що відновлення режиму припинення вогню на Донбасі призвело до помітного зменшення кількості жертв серед цивільного населення.

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