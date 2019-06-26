В СММ ОБСЄ назвали дати розведення сил в Станиці Луганській

Фото: Станиця Луганська (facebook.com/ato.news)

Розведення сил заплановано у період з 26 по 28 червня

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сирський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, в ході зустрічі було домовлено, що розведення сил в Станиці Луганській відбудеться в продовж трьох днів з 26 по 28 червня.

"Розведення сил і засобів на ділянці №1 сплановано проводити упродовж трьох діб. У період з 26 по 28 червня. Ще одна доба дається на здійснення офіційної заяви про розведення сил і засобів. Та ще одна доба на проведення інспектування СММ ОБСЄ виконання зобов’язань щодо розведення і оголошення результатів розведення сторін", - заявили у відомстві.

Сирський наголосив, що українська сторона цілком готова до виконання взятих на себе зобов'язань.

"Поряд з цим, виникає занепокоєння щодо готовності до дзеркальних дій протилежною (російською - ред.) стороною. Особливо, стосовно виведення з протилежної сторони споруд КПВВ за межі ділянки розведення", - додали у штабі.

Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив район розведення сил на Луганщині #ООС #Операція_ОС Під час роботи командувач ООС зустрівся із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Основною метою зустрічі стало питання завершення підготовки до практичного розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська". Зокрема, командувач операції Об'єднаних сил зазначив, що українська сторона готова до виконання взятих на себе зобов’язань. Поряд з цим, виникає занепокоєння щодо готовності до дзеркальних дій протилежною стороною. Особливо, стосовно виведення з протилежної сторони споруд КПВВ за межі ділянки розведення. Розведення сил і засобів на ділянці №1 сплановано проводити упродовж трьох діб. У період з 26 по 28 червня. Ще одна доба дається на здійснення офіційної заяви про розведення сил і засобів. Та ще одна доба на проведення інспектування СММ ОБСЄ виконання зобов’язань щодо розведення і оголошення результатів розведення сторін. Слід додати, що практичне виконання вимог Мінського процесу щодо заходів розведення сторін на зазначеній ділянці №1 "Станиця Луганська" планувалося здійснити ще з 2016 року. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 26 червня 2019 р.

Нагадаємо, у суботу, 8 червня, російська сторона зірвала домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня 2019 року. Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли населений пункт Станиця Луганська.