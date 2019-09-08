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На Танцях з зірками поставлять номер на честь звільнених українців

STYLERТелешоу    08.09.2019 - 13:22
На Танцях з зірками поставлять номер на честь звільнених українців
Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Шоу Танці з зірками зачепить тему повернення в'язнів Кремля в Україну

Третій випуск сезону 2019 популярного українського шоу Танці з зірками жителі країни зможуть побачити вже 8 вересня у вечірньому ефірі. Український співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо присвятить свій танцювальний номер звільненим українцям, які ступили на поріг рідної землі 7 вересня.

Про це співак написав на своїй особистій сторінці в Instagram.

Дзідзьо разом зі своєю партнеркою по "Танцях" Яною Цибульською записав відеозвернення, в якому розповів про тему свого нового танцювального номера.

На Танцях з зірками поставлять номер на честь звільнених українців

Танці з зірками - Дзідзьо і Яна Цибульська (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Спостерігаючи за новинами, які відбуваються в Україні, розуміємо, як вони перекликаються з нашим танцем. Тому наш номер... під пісню, яка присвячена депортації лемків, ми даруємо наш танець 35 українцям, які повернулися в Україну", - сказав Михайло Хома.

Танці з зірками - Дзідзьо і Яна Цибульська (відео: instagram.com/dzidzio)

Варто відзначити, що зоряною ведучою "Танців" в недільному випуску стане українська співачка, переможниця 2017 року - Наталія Могилевська.

До речі, Олена Кравець заради номеру Танців з зірками кардинально змінила зачіску.

Раніше ми писали, що секс-символ Танців з зірками ресторатор Даніель Салем вразив зізнанням про те, через які терни йому довелося пройти на шляху до слави.

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