Танці з зірками 2019: хто покинув шоу після 3 ефіру, відео всіх виступів

Результати 3 випуски шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Хто переміг у 3 випуску Танці з зірками 2019, хто пішов з проекту, виступи всіх учасників - в матеріалі Styler

Танці з зірками 2019 3 випуск завершився 9 вересня. Пара Ксенія Мішина-Женя Кот знову підкорила суддів. Конкурсанти виконали танго під пісню Анастасії Приходько "Саме той" і отримали від Влада Ями, Катерини Кухар і Франсіско Гомеса 27 балів. Читайте подробиці в матеріалі Styler.

Зазначимо, що всі учасники конкурсу у третьому випуску телешоу виконували свої номери під музику українських виконавців.

За результатами загального голосування три пари опинилися в зоні ризику: DZIDZIO та Яна Цибульська, Олексій Яровенко та Олена Шоптенко а також Серьога і Аделіна Делі. Останні в підсумку були змушені покинути проект.

Їх містичний номер танець румба під пісню "Ой, не ходи, Грицю" отримав від суддів 20 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск (Фото: скріншот)

Ведучі шоу Юрій Горбунов та Тіна Кароль побажали парі удачі.

"Друзі мої! В Україні є ще чимало шоу, яким потрібно підняти рейтинг. Мені вже час", - з іронією відреагував Серьога на результати у своєму "останньому слові".

Делі додала, що Серьога за цей проект дуже розкрився: "Я йому дуже вдячна за те, що він дуже багато працював над собою".

Додамо, що зоряною ведучою "Танців" в 3 випуск стала українська співачка, переможниця проекту 2017 року Наталя Могилевська. Вона виконала свій хіт "В Києві осінь" - якраз в дусі часу.

Результати 3 випуску Танців з зірками 2019

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - 28 балів;

Ксенія Мішина і Женя Кот - 27 балів;

Даніель Салем і Юлія Сахневич - 26 балів;

Людмила Барбір і Дмитро Жук - 26 балів;

Олександр Остапчук та Ілона Гвоздьова - 24 бали;

MARUV та JAY - 24 бали;

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко - 23 бали;

Серьога і Аделіна Делі - 20 балів;

Надія Матвєєва і Валерій Шохін - 20 балів;

Олена Кравець і Макс Леонов - 19 балів;

DZIDZIO та Цибульська Яна - 18 балів;

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - 18 балів;

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна - 15 балів

Всі виступи 3 випуску Танців з зірками 2019

Олександр Остапчук та Ілона Гвоздьова виконали фокстрот під пісню Сергія Бабкіна "Прости".

Олександр Остапчук та Ілона Гвоздьова виконали фокстрот

Всі судді дали конкурсантам по 8 балів. Разом номер отримав 24 бали.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Олександр Остапчук та Ілона Гвоздьова виконали фокстрот (Відео: Танці з зірками)

Ксенія Мішина та Женя Кот виконали танго під пісню Анастасії Приходько "Саме той".

Ксенія Мішина та Женя Кот виконали танго

Всі судді високо оцінили номер пари і дали по 9 балів. Разом - 27 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Ксенія Мішина та Женя Кот виконали танго (Відео: Танці з зірками)

Олена Кравець і Макс Леонов виконали сальсу під пісню групи "Время и стекло" "Дим".

Олена Кравець і Макс Леонов виконали сальсу

Суддівські оцінки розподілилися наступним чином: Франциско Гомес і Влад Яма дали по 6 балів, а Катерина Кухар 7 балів. Всього - 19 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Олена Кравець і Макс Леонов виконали сальсу (Відео: Танці з зірками)

Серьога, він же Поліграф Шарикoff, і Аделіна Делі виконали пасодобль під пісню "Ой, не ходи, Грицю".

Серьога і Аделіна Делі виконали пасодобль

Гомес оцінив танець конкурсантів на 6 балів, а Кухар і Яма дали по 7 балів. Разом - 20 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Серьога і Аделіна Делі виконали пасодобль (Відео: Танці з зірками)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров виконали зворушливий віденський вальс під ліричну композицію Христини Соловій "Тримай".

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров виконали віденський вальс

Гомес і Яма дали парі високі оценик - по 9 балів, а Кухар ще вище оцінила номер - на всі 10 балів. Разом конкурсанти отримали 28 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров виконали віденський вальс (Відео: Танці з зірками)

MARUV і JAY у третьому випуску шоу Танці з зірками 6 сезон виконали контемпорарі під пісню Джамали "Чому квіти мають очі".

MARUV і JAY виконали контемпорарі

Гомес оцінив номер на 6 балів, Кухар на 8 балів, а Яма просто шокував учасників на "зоряному" балконі, піднявши покажчик з маскимальным кількістю балів -10! Разом пара отримала 24 бали.

Танці з зірками 2019 3 випуск - MARUV і JAY виконали контемпорарі (Відео: Танці з зірками)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар виконали хіп-хоп під пісню Alyona Alyona & Alina Pash "Падло".

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар виконали хіп-хоп

Судді дали парі по 6 балів. Разом - 18 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар виконали хіп-хоп (Відео: Танці з зірками)

DZIDZIO та Цибульська Яна виконали фольк-модерн під пісню Володимира Івасюка "Під облачком". До речі, цей номер Михайло Хома присвятив звільненим з російського полону українцям, які повернулися на батьківщину 7 вересня.

DZIDZIO і Цибульська Яна виконали фольк-модерн

Номер судді оцінили досить скромно, кожен дав по 6 балів, після чого DZIDZIO не стримав емоцій та з досадою махнув рукою, покинувши "зоряний" балкон. Разом пара отримала 18 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - DZIDZIO та Цибульська Яна виконали фольк-модерн (Відео: Танці з зірками)

Людмила Барбір і Дмитро Жук в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали пасодобль під магахіт KAZKA "Плакала".

Людмила Барбір і Дмитро Жук виконали пасодобль

Номер вийшов настільно експресивним, пристрасним і емоційним, що дівчина наприкінці дійсно не стримала сліз.

Гомес і Кухар дали парі з 9 балів, а Яма оцінив виконання на 8 балів. Разом конкурсанти отримали 26 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Людмила Барбір і Дмитро Жук виконали пасодобль (Відео: Танці з зірками)

Даніель Салем і Юлія Сахневич в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали чуттєвий фрістайл під пісню Гайтани "Шаленій".

Даніель Салем і Юлія Сахневич виконали фрістайл

Гомес і Кухар порадували виконавців високими оцінками по 9 балів, а Яма дав 8 балів. Разом пара отримала від суддів лише 26 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Даніель Салем і Юлія Сахневич виконали фрістайл (Відео: Танці з зірками)

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко виконали чуттєву румбу під дует Тіни Кароль і групи "Бумбокс", "Безодня".

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко виконали румбу

Гомес дав парі за виконання 8 балів, Кухар оцінила номер на 9 балів, а Яма - на 6 балів. Всього вийшло 23 бали.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Олексій Яровенко та Олена Шоптенко виконали румбу (Відео: Танці з зірками)

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна танцювали ліричний хіп-хоп під суперхіт літа Jerry Heil "Охрана отмєна".

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна танцювали ліричний хіп-хоп

Пара отримала від суддів низькі оцінки: якщо Гомес дав 6 балів, то Кухар всього лише 4 бали, а Яма - 5 балів. Разом пара отримала 15 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Михайло Кукуюк і Ліза Дружиніна виконали ліричний хіп-хоп (Відео: Танці з зірками)

Надія Матвєєва та Валерій Шохін в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали танець віденський вальс під пісню "Пісня про рушник".

Надія Матвєєва і Валерій Шохін виконали віденський вальс

Гомес і Кухар оцінили номери по 7 балів, а Яма - на 6 балів. Разом пара отримала за виконання вальсу 20 балів.

Танці з зірками 2019 3 випуск - Надія Матвєєва і Валерій Шохін виконали віденський вальс (Відео: Танці з зірками)

Як повідомлялося раніше, Олена Кравець заради номери Танців з зірками кардинально змінила зачіску.

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