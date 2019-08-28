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Репер Серьога став студентом українського ВУЗу: що відомо

STYLERЖиття    28.08.2019 - 19:23
Репер Серьога став студентом українського ВУЗу: що відомо
Фото: Репер Серьога (1plus1 ua 2)

Серьога вирішив знову сісти за парту в аудиторії

Репер Серьога з Білорусі, який зараз бере участь у шоу "Танці з зірками", став студентом українського Вузу. Виконавець, який виступає під псевдонімом Поліграф Шарикoff, поступив в Харківський авіаційний інститут. Правда, вчитися артист буде на заочному відділенні. Він вступив на факультет літакобудування. Про це повідомляє сам інститут на своїй сторінці в Instagram.

Репер Серьога став студентом українського ВУЗу: що відомоФото: Серьога став студентом (Instagram)

Першого вересня артист з Білорусії почне своє навчання.

Репер Серьога став студентом українського ВУЗу: що відомоФото: Тепер артист буде вчитися на заочному відділенні (Instagram)

Відзначимо. що у співака вже була спроба закінчити інститут. У рідному Гомелі він вступив на економіста, але через музичну кар'єру не зміг завершити навчання і так і не отримав диплом.

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