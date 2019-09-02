Олена Кравець кардинально змінила колір волосся заради Танців з зірками (фото)

Олена Кравець вразила глядачів перевтіленням на Танцях з зірками 2019
Олена Кравець у другому випуску Танців з зірками 2019 постала перед глядачами і суддями в незвичайному для себе образі - комедійна актриса і гумористка змінила зачіску і показала свій драматичний талант.
Так, Олена Кравець разом з партнером Максимом Леоновим виконали модерн під вірш культової сучасної поетеси Віри Полозкової "Давай будет так".
Олена Кравець і Максим Леонов (скрін відео: YouTube/Танці з зірками)
Одягнені в костюми кольору хакі, босоногі танцівники, здавалося б оголили душу під час танцю.
Для максимально вражаючого перевтілення 42-річна Олена Кравець приміряла образ красуні білявки з кучерявими волоссям кольору "пшеничний блонд".
Олена Кравець в звичайному образі і з новим кольором (колаж: РБК-Україна)
Журі високо оцінило танець пари Кравець і Леонова. В результаті чого вони набрали 26 балів за сумою глядацького та суддівського голосування, зайнявши четверте місце в рейтингу другого випуску.
Влад Яма оцінив жіночність актриси "80-м рівнем", зазначивши, що їй неймовірно йде цей колір.
Олена Кравець і Максим Леонов (відео: YouTube/Танці з зірками)
Користувачі мережі в коментарях захоплюються талантом актриси і її здатністю до перевтілення.
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До речі 16-річна дочка Олени Кравець Марія нещодавно спробувала себе в якості моделі. У мережі з'явилися фото юної красуні, яка неймовірно схожа на маму.
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