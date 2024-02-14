"Просто жесть". Анатолий Анатолич рассказал о новых "приключениях" в ТЦК

Ведущий Анатолий Анатолич в очередной раз пытался встать на военный учет, но снова не удачно. Ранее он заявлял, что уже трижды приходил в ТЦК , но каждый раз сталкивался с преградами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories ведущего в Instagram.

Что на этот раз не позволило Анатоличу стать на военный учет

14 февраля Анатолич снова обратился в центр комплектования в Оболонском районе, куда его направляли раньше.

"День всех влюбленных. В моем случае это День всех влюбленных в ТЦК, потому что сегодня приемный день на Оболони. Я снова туда иду, чтобы закончить эту эпопею с документами. Посмотрим, давайте ваши ставки, что будет сегодня?" - рассказал ведущий.

Анатолич также показал огромную очередь ТЦК, которая была даже на улице.

"Я уже вижу десятки мужчин, стоящих на улице... Мне сказали, что понедельник и вторник - это дни для тех, кому пришла повестка, соответственно приходите в среду. Вот я и иду в среду, а тут просто жесть. Это все на улице те, кого еще не пускают внутрь", - добавил мужчина.

Анатолич снова обратился в ТЦК (скриншот)

Анатолию удалось попасть внутрь, но на военный учет его не поставили.

"Скоро все закончилось. Рассказываю, меня записали в очередь. Сказали: "Вы можете ждать, но вы не попадете сегодня". 165 человек сейчас в очереди. Сказали, что может уже будут принимать не только по средам и пятницам, поэтому приходите еще завтра. Я 166 в очереди", - объяснил ведущий.

Анатолич снова обратился в ТЦК (скриншот)