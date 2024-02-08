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Анатолий Анатолич рассказал о "приключениях" в ТЦК: "Попытка номер 3"

Четверг 08 февраля 2024 18:19
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Анатолий Анатолич рассказал о "приключениях" в ТЦК: "Попытка номер 3" Анатолич пошел в ТЦК (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Анатолий Анатолич заявил, что он уже в третий раз сходил в ТЦК. По словам шоумена, он якобы пытается встать на учет, но постоянно сталкивается с "препятствиями".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories Анатолича в Instagram.

Попытка номер 3

По словам Анатолича, 8 февраля он в третий раз пошел в ТЦК. Он надеялся, что сможет решить все вопросы с документами. Впрочем, сначала ведущего ждал штраф. Он должен заплатить 1 тысячу 700 гривен за отсутствие военного билета.

Анатолий Анатолич рассказал о &quot;приключениях&quot; в ТЦК: &quot;Попытка номер 3&quot;

Анатолий Анатолич рассказал о &quot;приключениях&quot; в ТЦК: &quot;Попытка номер 3&quot;

Анатолий Анатолич рассказал о &quot;приключениях&quot; в ТЦК: &quot;Попытка номер 3&quot;

Ведущий рассказал о походе в ТЦК (скриншоты)

Анатолич рассказал о том, что военкомат не работает по тому графику, который он увидел в интернете. Также выяснилось, что ведущему следует ехать в другой ТЦК.

Анатолий Анатолич рассказал о &quot;приключениях&quot; в ТЦК: &quot;Попытка номер 3&quot;

Анатолич сходил в ТЦК (скриншот)

Но и там "приключения" ведущего не закончились. По словам Анатолича, в Оболонском ТЦК ему сказали, что сегодня он уже ничего не успеет, и добавили: "Иди гуляй". Шоумен намерен вернуться туда уже завтра.

Анатолий Анатолич рассказал о &quot;приключениях&quot; в ТЦК: &quot;Попытка номер 3&quot;

Ведущий рассказал о походе в военкомат (скриншот)

"Завтра продолжится мой квест. Завтра нужно стать в очередь, при чем очереди разных цветов. Мне нужна синяя очередь. И потом, возможно, я все же доберусь до своих документов на военный учет. Такие вот истории", - рассказал Анатолич.

"Не так страшно, как казалось бы. Но немного бюрократия, конечно, есть... Видимо, сейчас от нее никуда не денешься", - добавил он.

Напомним, недавно жена Анатолича назвала причину, почему ведущий до сих пор не встал на военный учет.

Кроме того, ранее уже стало известно, что Тринчер поставила на место россиянина на Бали.

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