Жена Анатолича назвала причину, почему ведущий до сих пор не стал на военный учет

Жена ведущего Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Яцечко (Юла), пожаловалась на работу ТЦК и рассказала, что ведущий на днях должен был стать на учет, однако ему не удалось этого сделать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram пиарщицы.

Из-за чего Анатолич не смог стать на военный учет

По словам Юли, в Украине сложная система, которую следует изменить.

В то время как в Нью-Йорке есть большие стальные боксы для военных, где можно бросить свои координаты.

Жена шоумена пожаловалась на работу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

"Мой муж в четверг пытался это сделать дважды, но не смог, потому что очень большая очередь. Работают дважды в неделю с перерывом на обед", - поделилась пиарщица.

Яцечко считает, что на время войны систему стоило упростить, ведь человек может принять решение вступить в ряды ВСУ спонтанно.

Однако из-за слишком большой очереди можно и передумать.

Жена шоумена пожаловалась на работу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

"Необходимо рекрутинговую компанию сделать по-другому. Должна быть какая-то упрощенная система и очень много вариантов, чтобы человек, который спонтанно захотел защищать свою страну или пришел, то не стоял в очереди и ждал долго, потому что в очереди могут быть истории разные и человек может передумать", - говорит жена шоумена.

Сам Анатолич планирует еще раз попробовать встать на учет на следующей неделе.