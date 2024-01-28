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Жена Анатолича назвала причину, почему ведущий до сих пор не стал на военный учет

Воскресенье 28 января 2024 20:50
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Жена Анатолича назвала причину, почему ведущий до сих пор не стал на военный учет Анатолий Анатолич с супругой (фото: instagram.com/yulattt/?hl=ru)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена ведущего Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Яцечко (Юла), пожаловалась на работу ТЦК и рассказала, что ведущий на днях должен был стать на учет, однако ему не удалось этого сделать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram пиарщицы.

Из-за чего Анатолич не смог стать на военный учет

По словам Юли, в Украине сложная система, которую следует изменить.

В то время как в Нью-Йорке есть большие стальные боксы для военных, где можно бросить свои координаты.

Жена Анатолича назвала причину, почему ведущий до сих пор не стал на военный учет

Жена шоумена пожаловалась на работу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

"Мой муж в четверг пытался это сделать дважды, но не смог, потому что очень большая очередь. Работают дважды в неделю с перерывом на обед", - поделилась пиарщица.

Яцечко считает, что на время войны систему стоило упростить, ведь человек может принять решение вступить в ряды ВСУ спонтанно.

Однако из-за слишком большой очереди можно и передумать.

Жена Анатолича назвала причину, почему ведущий до сих пор не стал на военный учет

Жена шоумена пожаловалась на работу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

"Необходимо рекрутинговую компанию сделать по-другому. Должна быть какая-то упрощенная система и очень много вариантов, чтобы человек, который спонтанно захотел защищать свою страну или пришел, то не стоял в очереди и ждал долго, потому что в очереди могут быть истории разные и человек может передумать", - говорит жена шоумена.

Сам Анатолич планирует еще раз попробовать встать на учет на следующей неделе.

Ранее мы рассказывали, что ТЦК остановили известного ведущего прямо посреди вокзала.

Также скандальная Фарион назвала Львов "городом диверсантов" и унизила русскоязычных украинцев.

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