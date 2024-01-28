Жена Анатолича назвала причину, почему ведущий до сих пор не стал на военный учет
Жена ведущего Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Яцечко (Юла), пожаловалась на работу ТЦК и рассказала, что ведущий на днях должен был стать на учет, однако ему не удалось этого сделать.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram пиарщицы.
Из-за чего Анатолич не смог стать на военный учет
По словам Юли, в Украине сложная система, которую следует изменить.
В то время как в Нью-Йорке есть большие стальные боксы для военных, где можно бросить свои координаты.
Жена шоумена пожаловалась на работу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)
"Мой муж в четверг пытался это сделать дважды, но не смог, потому что очень большая очередь. Работают дважды в неделю с перерывом на обед", - поделилась пиарщица.
Яцечко считает, что на время войны систему стоило упростить, ведь человек может принять решение вступить в ряды ВСУ спонтанно.
Однако из-за слишком большой очереди можно и передумать.
Жена шоумена пожаловалась на работу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)
"Необходимо рекрутинговую компанию сделать по-другому. Должна быть какая-то упрощенная система и очень много вариантов, чтобы человек, который спонтанно захотел защищать свою страну или пришел, то не стоял в очереди и ждал долго, потому что в очереди могут быть истории разные и человек может передумать", - говорит жена шоумена.
Сам Анатолич планирует еще раз попробовать встать на учет на следующей неделе.
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