"Просто жесть". Анатолій Анатоліч розповів про нові "пригоди" у ТЦК
Ведучий Анатолій Анатоліч вкотре намагався стати на військовий облік, втім знову невдало. Раніше він заявляв, що вже тричі приходив у ТЦК, але кожного разу стикався із якимись перепонами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories ведучого в Instagram.
Що цього разу не дозволило Анатолічу стати на військовий облік
14 лютого Анатоліч знову звернувся до центру комплектування в Оболонському районі, куди його направляли раніше.
"День всіх закоханих. В моєму випадку це - День всіх закоханих в ТЦК, бо сьогодні приймальний день на Оболоні. Я знову туди йду, щоб закінчити цю епопею з документами. Подивимося, давайте ваші ставки, що буде сьогодні?" - розповів ведучий.
Анатоліч також показав величезну чергу ТЦК, яка була аж на вулиці.
"Я вже бачу десятки чоловіків, які стоять на вулиці... Мені сказали, що понеділок та вівторок - це дні для тих, кому прийшла повістка, відповідно приходьте в середу. От я і йду в середу, а тут просто жесть. На вулиці всі ті, кого ще не пускають всередину", - додав чоловік.
Анатоліч знову звернувся в ТЦК (скриншот)
Анатолію таки вдалося потрапити всередину, але на військовий облік його не поставили.
"Швидко все закінчилося. Розповідаю, мене записали в чергу. Сказали: "Ви можете чекати, але ви не потрапите сьогодні". 165 людей зараз в черзі. Сказали, що може вже будуть приймати не тільки по середах і п'ятницях, тому приходьте ще завтра. Я 166 в черзі", - пояснив ведучий.
Анатоліч знову звернувся в ТЦК (скриншот)
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