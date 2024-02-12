Нет в учете. В ТЦК объяснили, кого точно не могут призвать во время мобилизации

Граждан Украины мужского пола в возрасте до 27 лет не могут призвать по мобилизации. Их нет в воинском учете военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и соцподдержки майора Романа Истомина.

По его словам, воинский учет делят на учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Воинский учет призывников

На воинский учет призывников берут юношей, которым исполнилось 17 лет, после того, как они получают приписное удостоверение. Это необходимо для призыва на срочную службу.

При этом во время военного положения призыв на срочную службу не проводят, но процесс приписки не отменяли.

Воинский учет военнообязанных

Истомин уточнил, что на воинский учет военнообязанных берут граждан мужского пола с 27 лет. Призывная комиссия принимает решение об их переводе с воинского учета призывников.

Уже в 27 лет гражданин, который был до этого призывником, должен прийти в ТЦК. Там образуется медицинская комиссия, определяющая его степень годности по состоянию здоровья. Если он годен к военной службе, он из воинского учета призывников переводится на воинский учет военнообязанных, добавил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК.

"И только в 27 лет он может быть мобилизован, по крайней мере, согласно действующему законодательству. По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают по мобилизации. До этого не могут призвать по мобилизации физически, потому что его нет в этом учете", - объяснил Истомин.

Снижение призывного возраста

Напомним, правительство 31 января внесло в Верховную раду Украины законопроект о мобилизации. Он предусматривает ряд изменений в процессе ее проведения.

В частности, Кабмин хочет снизить призывной возраст до 25 лет. Таким образом, граждане могут попадать в воинский учет военнообязанных уже с 25 лет.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.