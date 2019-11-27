Українці будуть менше платити за газ: міністр дав прогноз на опалювальний сезон

Ціна на газ в Україні буде падати (фото: РБК-Україна)

Ціна на газ для українців буде падати

Ціна на газ для українців під час цього опалювального сезону буде стабільною. Про це розповів міністр енергетики Олексій Оржель, повідомляє урядовий портал.

За словами Оржеля, ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) порівняно з минулим роком зменшиться на 7%. Він підкреслив, що запаси природного газу і підготовка по іншим видам палива дозволяє уряду запропонувати ціну, яка буде менше ніж в попередньому кварталі цього року.

Ціна на газ в Україні буде падати (фото: РБК-Україна)

Він пообіцяв, що люди не відчують ніяких коливань ціни на газ взимку. Раніше Оржель заявляв, що так звана страхова ціна на газ може бути введена з 1 січня у зв'язку з можливим припиненням транзиту російського газу через територію України.

Варто зазначити, що в квітні цього року ціна на газ для населення була понад 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів, але вже з травня ціни на газ почали падати. У листопаді 2019 року вартість газу для населення становить 4899 гривень за тисячу кубометрів, що на 626 гривень дорожче в порівнянні з цінами в жовтні.

Інші експерти також вважають, що опалювальний сезон пройде без проблем, оскільки запаси газу є рекордними за останні десять років.

Раніше повідомлялося про те, що у разі якщо боржник довго не платить за рахунками, комунальні підприємства можуть розпочати судове провадження. На початок опалювального сезону 2019 року українці заборгували за послуги ЖКГ в загальній складності 50 млрд гривень.