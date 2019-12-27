ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Третина всіх грошових переказів в Україну приходить з однієї країни

Новини » Економіка     27.12.2019 - 17:49
Третина всіх грошових переказів в Україну приходить з однієї країни
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

З Польщі в Україну за один квартал прийшов 1 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2019 року склав 3140 млн доларів, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2865 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики Національного банку України.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Як наголошується в публікації НБУ, найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 1050 млн доларів. Далі йдуть Чеська Республіка (295 млн доларів), Росія (263 млн доларів), США (255 млн доларів), Велика Британія (159 млн доларів) і Італія (121 млн доларів).

З країн ЄС надійшло 2126 млн доларів, що становить 68% від загальної суми переказів третьому другому кварталі 2019 року.

Обсяги приватних грошових переказів в Україну за основними країнами:

Третина всіх грошових переказів в Україну приходить з однієї країни

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону є однією з причин зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

Банки закриються на тиждень у новорічні свята Верховний суд поставив крапку у справі банку "Михайлівський"
Новини України Національний банк Україниперевод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся