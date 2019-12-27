ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ значно підвищив курс євро на новорічні свята

Новини » Фінанси     27.12.2019 - 18:16
НБУ значно підвищив курс євро на новорічні свята
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Курс встановлено на період з 28 грудня до 3 січня

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня 2020 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 61 копійку до 26,42 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 грудня встановлено на такому рівні: 26,422 гривень за 100 євро (+0,6135 грн).

НБУ значно підвищив курс євро на новорічні свята

Скріншот bank.gov.ua

При цьому курс євро на 27 грудня становить 2580,8517 гривень за 100 євро.

НБУ значно підвищив курс євро на новорічні свята

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ змінив з 27 грудня порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Згідно з постановою, для більш простого представлення і використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня 2019 року, на готівковому ринку зріс на 78 копійок до 25,65 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,84 (25,36 - 26 грудня), продажу - 26,65 (25,83 - 26 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 43 копійки до 26,54 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,49 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 23,6862 гривень за 1 долар (+0,3933 гривень).

Міжбанк закрився зростанням курсу долара в останній робочий день 2019 НБУ підвищив офіційний курс долара на новорічні свята
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся