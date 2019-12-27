Долар пішов вгору: експерти приголомшили прогнозом на початок 2020 року

Курс долара в 2020 році (колаж: РБК-Україна)

Курс долара різко змінив напрямок після втручання НБУ

Курс долара почав повзти вгору після втручання Національного банку України. Станом на 27 грудня долар зріс на міжбанку на 10 копійок в порівнянні з попередньою сесією. Курс американської валюти тепер становить 23,63 гривень за долар, а курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Чи варто чекати катастрофічного обвалу гривні - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, 26 грудня 2019 року Нацбанк провів аукціон з купівлі валюти і викупив у двох учасників ринку 230 млн доларів за курсом 23,2552 за гривню. На наступний же день долар почав рости. Держрегулятор раніше свідомо не втручався в ринок, дотримуючись політики "плаваючого валютного курсу".

На такі міру Нацбанк пішов, щоб стримати валютний курс та не допустити надмірного просідання. Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб вважає, що незважаючи на такі заходи з боку НБУ, гривня продовжить зміцнення.

Експерт прогнозує подальше зниження курсу долара і зміцнення національної валюти. При цьому Іосуб вважає, що вже через тиждень долар зможе подолати позначку в 23 гривні.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Американська валюта на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9-23,1 грн", - прогнозує Іосуб.