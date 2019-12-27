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Курс долара різко пішов вгору

Новини » Фінанси     27.12.2019 - 14:44
Курс долара різко пішов вгору
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2% після втручання НБУ в ринкову ситуацію

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 74 копійки до 24,02 гривень за долар, курс євро виріс на 78 копійок до 25,65 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,46 (22,99 - 26 грудня), продажу - 24,02 (23,28 - 26 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,84 (25,36 - 26 грудня), продажу - 26,65 (25,83 - 26 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,43 - 26 грудня), продажу 3,84 (3,76 - 26 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,55-23,95 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара різко пішов вгору

Міжбанк

Нагадаємо, 27 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 23,63 гривень за долар, курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 26,31 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 грудня довідковий курс на рівні 23,66 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 грудня (23,30 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/дол.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів, враховуючи ризики надмірних коливань гривні в сторону зміцнення і обмежені можливості ринку для самобалансування.

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара НБУ на 27 грудня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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