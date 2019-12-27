Курс долара різко пішов вгору

Долар подорожчав на 2% після втручання НБУ в ринкову ситуацію
В обмінних пунктах України сьогодні, 27 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 74 копійки до 24,02 гривень за долар, курс євро виріс на 78 копійок до 25,65 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,46 (22,99 - 26 грудня), продажу - 24,02 (23,28 - 26 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,84 (25,36 - 26 грудня), продажу - 26,65 (25,83 - 26 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,43 - 26 грудня), продажу 3,84 (3,76 - 26 грудня) грн за 10 рублів.
Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,55-23,95 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.
Нагадаємо, 27 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 23,63 гривень за долар, курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 26,31 гривень за євро.
З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 грудня довідковий курс на рівні 23,66 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 грудня (23,30 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/дол.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів, враховуючи ризики надмірних коливань гривні в сторону зміцнення і обмежені можливості ринку для самобалансування.